Durante la visita del Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios acompañado de las autoridades regionales, y en el marco de una visita realizada al muelle de pasajeros de la caleta Riquelme, en torno a futuras obras de mantención y mejoramiento, el Senador Jorge Soria Quiroga intervino para señalar que el puerto, cuyas obras fueron recientemente inauguradas por el Presidente Piñera, no responde a las necesidades del comercio marítimo internacional.

En la misma línea el alcalde Mauricio Soria, recordó que las nuevas obras del puerto de 150 metros de largo por 15 metros de profundidad de aguas, “no sirven porque los actuales barcos, de última generación, tienen 400 metros de largo. En matemática simple, esos mega buques de última generación, no alcanzan en el sitio de atraque, por lo tanto, la ciudad se pierde una oportunidad de recibir a estas embarcaciones”.

Muelle de pasajeros

La visita al muelle de pasajeros, formó parte de la agenda de actividades con motivo de la visita del Subsecretario Lucas palacios. En la ocasión, los lancheros conversaron con las autoridades de gobierno y del Puerto de Iquique.

El Senador Soria insistió que ha solicitado a los últimos cinco gobiernos, en la necesidad de dragar el Puerto de Iquique, sin que las autoridades se hayan hecho cargo del tema. Dragar, limpiar el puerto, permitiría recuperar su profundidad de aguas, por eso, las nuevas obras no serían de utilidad. “Dejaron un súper puerto -dijo respecto a las obras inauguradas recientemente por el Presidente Piñera-, pero no se dragó, así como se ha hecho en el mundo. Chile no lo hizo”.

Los buques necesitan una profundidad de 17 a 18 metros y el actual, sólo tiene 15. Iquique es la rada en Sudamérica capaz de recibir los buques más grandes del mundo, “o sea, estamos con el agua al cuello”, remarcó el parlamentario, a lo se suma la grave situación por la que atraviesa Zona Franca, la cual visitó invitado por sus trabajadores.

Luego detalló su propuesta que permitiría de forma coherente, aportar al desarrollo económico y turístico para Iquique y la Región. Pero además, complementando con todos los puertos del norte y del país. De lo contrario, se pierde la supremacía sobre las aguas del Océano Pacífico, en lo que se refiere al comercio marítimo, mientras Perú se consolida.

“Hay que tener claro que hoy perdimos los puertos, pero lo podemos recompensar con una actitud de tres o cuatro meses, pero es necesario tomar las decisiones”. Hoy una vez a la semana sale un buque a China, “pero no tenemos la capacidad de embarque”.