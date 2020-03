Con la firma simbólica del convenio de colaboración entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) en la región de Tarapacá, se ratificó el compromiso de ambas instituciones para trabajar en acciones orientadas a informar, promover y fortalecer el derecho de las mujeres adultas mayores, a una vida fundada en las autonomías, lograr su bienestar general y a una vida libre de violencias.

Con la presencia de la seremi de Gobierno, Ana María Tiemann, la seremi del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de Tarapacá, Milca Pardo, el coordinador regional de SENAMA, Guillermo Varas, la directora regional (s) del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Noelia Garrido, la encargada de la Unidad de Violencia Contra la Mujer, Rosa Hernández, la encargada del Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, Rosa Abarzúa, Integrantes del Consejo de Adultos Mayores e invitadas especiales, es que se ratificó este vínculo de colaboración en la Casa del Encuentro en Iquique.

Las acciones a emprender comprenden una coordinación de casos que cumplan con los perfiles de ingreso que requieran intervención y/o gestión, ya sea por SernamEG o SENAMA. Fortalecer la especialización de ambas instituciones en temáticas de mujeres mayores que sufren violencia de pareja y a la vez, en respeto a la autonomía y bienestar general de las mujeres en género y su sexualidad.

Margarita Soto Clavel, presidenta de la Unión Comunal “Por un porvenir mejor para el Adulto Mayor”, señaló que el tema abordado en la charla y en el convenio es bueno, porque involucra acciones en beneficio de la tercera edad. “Nos va a ayudar mucho como mujeres y la charla permitió una amplia participación, muchas preguntas y eso me pone muy contenta. Siempre hemos trabajado tanto con directoras y seremis, lo cual nos sirve para empoderarnos mucho más como adultas mayores”.

La directora (s) del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de Tarapacá, Noelia Garrido, calificó este encuentro como muy positivo y necesario dentro de la red programática. “Estamos muy contentas de volver a trabajar en este convenio que ya teníamos hace siete años con SENAMA, pero que ahora estamos fortaleciendo y agregando también el área de Mujer y Sexualidad, la cual es una sección importante a desarrollar con mujeres adultas mayores. Todo con el objetivo de poder impartir capacitaciones, compartir experiencias, derribar mitos de la sociedad actual y conversar sobre su bienestar general y una vida libre de violencias”.

Sobre el área de atención y prevención de la violencia contra la mujer agregó que es necesario poner a disposición de ellas, todos los dispositivos de VCM para las mujeres de la región como son; Centro de la Mujer en Iquique, Alto Hospicio, el Tamarugal, Casas de Acogida y la Dirección Regional. “Para que puedan hacer todas las consultas y aclarar dudas, ya que creemos que este tipo de instancia deben continuar durante todo el año y por lo mismo, iniciaremos un trabajo de capacitaciones, charlas y cooperación mutua”, concluyó Garrido.

El coordinador regional de SENAMA, Guillermo Varas, valoró la asistencia en este hito simbólico, ratificando su plena colaboración y compromiso con este acuerdo. “Tras la firma del convenio vamos coordinar y profundizar con los equipos de la Dirección de SernamEG, las actividades más necesarias a concretar durante el año y que irán en directo beneficio de las adultas mayores, dentro de protocolos de procedimientos y programas de acción entre ambas entidades”.

La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Milca Pardo, declaró que dentro del compromiso de Gobierno y la Agenda Mujer, este trabajo en favor de las mujeres mayores es fundamental. “Es un apoyo importante dentro de las alianzas entre los sectores públicos, SernamEG y SENAMA, ya que es un trabajo que se realiza hace mucho tiempo, pero volver a consolidarlo es muy relevante para nosotros como Ministerio, por su impacto en la vida de las mujeres del norte”.

La seremi de Gobierno de Tarapacá, Ana María Tiemann, destacó el compromiso del Gobierno del Presidente Piñera con los adultos/as mayores, mujeres y niños, que se refleja en un trabajo mancomunado dentro de la red pública.

“Esto es algo muy destacable de nuestro Gobierno porque siempre han sido una prioridad. Aquí hay una alianza entre el SernamEG y el SENAMA, donde he asistido como ministra de fe, poniendo a disposición todo mi apoyo como Seremi de Gobierno. Sin duda con este acuerdo se busca fortalecer la autonomía de las mujeres mayores y a una vida libre de violencia, lo cual va tener siempre mi respaldo. No me queda más que felicitar al SernamEG, SENAMA y Seremi de la Mujer, porque esto va en pro de las mujeres adultas mayores”.

Tras el acto simbólico, la profesional de SernamEG, Rosa Abarzúa, encargada del Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, realizó una charla denominada: Construcción Sociocultural de los/as Adultas Mayores: Una Mirada de Género y la Sexualidad, instancia que permitió conversar, derribar mitos y compartir experiencias.

“Muy contenta por el interés que mostraron las mujeres en relación a la temática de género, derechos sexuales y reproductivos, donde ellas hicieron varias consultas y me manifestaron sus ganas de volver a participar en futuras acciones conjuntas de este tipo”, concluyó la profesional.