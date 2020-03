Entrega de certificados de capacitación fue posible gracias a alianza de Sence, Otic Sofofa y Minera Doña Inés de Collahuasi.

Un total de 56 personas recibieron sus diplomas de aprobación de los cursos de Técnicas de Soldadura al Arco Manual, Técnicas de Mantenedor Mecánico Planta y de Ayudante de Cocina en ceremonia celebrada este jueves 12 de marzo en las dependencias del Hotel Gavina, todo esto como parte del proyecto “Impulsa Tarapacá”.

Durante la oportunidad, se entregaron las distinciones de esta capacitación que forma parte del programa de precontratos de Sence, en donde se contó con la presencia de la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Cibel Jiménez Vergara, del Director Regional de Sence Tarapacá, Roberto Varas Ventura, el Director de Asuntos Corporativos de Collahuasi, Matías Aylwin Pulgar, del Gerente General de la Asociación de Industriales de Iquique, Marcos Gómez Barrera y la Jefe de Oficina Iquique de Otic Sofofa, Giannina Oyanedel Sanchez.

Roberto Varas Ventura Director Regional de Sence

Marcos Gómez Gerente General de la Asociación de Industriales de Iquique en entrega distinciones

Matías Aylwin Pulgar Director de Asuntos Corporativos de Collahuasi en entrega de certificados

Matías Aylwin Pulgar Director de Asuntos Corporativos de Collahuasi

El proyecto Impulsa Tarapacá tiene como gran objetivo el optimizar las herramientas que el Sence posee colocando el foco principal en la persona, y es por ello que al iniciar la aplicación de este modelo en la región se activa un trabajo multisectorial y organizado que moviliza el aparataje público privado en sus más activas posiciones del encadenamiento productivo, bajo la mirada del bien común y el desarrollo sostenible por el capital humano, en sintonía con los lineamientos provinciales y comunales.

“Este programa entrega oportunidades a quienes no han tenido posibilidades de capacitarse, siendo todo esto parte de un proceso que, entre los actores público y privado, encabezado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, colaborando Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y Otic SOFOFA. En esta ocasión, se ha brindado un beneficio a 56 personas, jóvenes y adultos, de las comunas de Iquique y Alto Hospicio, quienes podrán optar a mejores posibilidades de empleabilidad, gracias a que en algunos casos complementaron a su formación técnica profesional más herramientas, lo que eleva la calificación requerida en el mundo del trabajo, y en los otros casos, de las personas que recién se inician este rubro, se le ha dado un nuevo giro al obtener mayores condiciones para acceder al campo laboral”, señalo el director de Sence Tarapacá, Roberto Varas Ventura.

El Precontrato de Capacitación es aquella capacitación en la cual el beneficiario no mantiene un vínculo de subordinación y dependencia con la empresa usuaria del sistema. No obstante, se suscribe un contrato de capacitación el que sólo obliga a la persona a ejecutar la actividad de capacitación según las indicaciones entregadas a Sence y a la empresa a pagar dicha capacitación para poder rebajarla de sus impuestos.

Cincuenta y seis fueron los alumnos que lograron aprobar sus cursos, obteniendo así sus certificados de capacitación, situación que fue destacada por el Director de Asuntos Corporativos de Compañía Minera de Doña Inés de Collahuasi: “Quiero felicitar a las 56 personas que hoy día reciben sus diplomas de perfeccionamiento en distintas disciplinas. Creemos que son habilidades que les van a servir para poder desenvolverse en su futuro laboral, así que esperamos que la formación que recibieron ahora se traduzca en oportunidades y mejoras” señaló Aylwin Pulgar.

Jose Luis Aracena Flores, tiene 57 años, vive en situación de calle y fue uno de los beneficiados con la capacitación en el área de Ayudante de Cocina: ”Si bien vivo en la calle y tengo trabajos esporádicamente, se me ha dado la oportunidad de ser parte de este programa lo que me ha generado obtener llamados de trabajos gracias al Sence y poco a poco así, poder levantarme y salir del hoyo en que me encontraba, debido a que el sumar nuevas herramientas me ha abierto nuevas perspectivas laborales”.

El Centro de Capacitación Empresa Inacex, Santo Tomás Educación Continua e INDCAP de la Asociación de Industriales de Iquique (AII) fueron los organismos técnicos encargados de la ejecución de estos cursos. Sobre esto, el Gerente General de la AII puntualizó sobre la importancia de la capacitación a las personas: “El capital humano y su formación es un elemento esencial para el desarrollo de la región. La única forma de desplazar la riqueza de las empresas locales y los ejes productivos es cuando la gente se capacita”, puntualizó Gómez Barrera.