Presidente del Core, Rubén Berríos por demanda de plagio de diseño

Otro capítulo más, en la larga historia que lleva la ejecución de las obras del nuevo estadio Tierra de Campeones. Trabajo que tenían que haber estado entregado en marzo pasado, ahora se suma una acción judicial entablada por el arquitecto Fernando Guarello- hermano del comentarista deportivo-en contra de la empresa Icafal por plagio del diseño de recinto

Antes este nuevo escenario en la ejecución de las obras, el presidente del consejo regional, Rubén Berríos, calificó la información como “impresentable” y que “habla mal” de la empresa Icafal, a cargo de las obras.

“Sería impresentable, que faltando dos meses para termino oficial de la fecha de ejecución de la obra del estadio Tierra de Campeones, tuvieran que paralizarse por esta demanda judicial. No tengo antecedentes, solo lo que acabo de leer a través de un medio electrónico y desde mañana (hoy) nos vamos a preocupar para pedir cuenta de aquello al Intendente y al Ministerio de Obras Públicas”, precisó el presidente del Core, Rubén Berríos.

El presidente del Core de Tarapacá recordó que las obras se iban a entregar en marzo, pero la empresa solicitó más plazo para su ejecución, quedando como fecha fina el 2 de agosto.

“Ya eso hablaba mal de la ejecución de la empresa Icafal. Hoy sería impresentable y de una irresponsabilidad absoluta que un proyecto de tal envergadura, se viera entrampado por mal y pésimo actuar de la empresa y de la unidad técnica que tendría que velar que no haya ningún inconveniente”, dijo Berríos.

La información de la demanda en contra de la empresa Icafal y al Ministerio de Obras Publicas, se conoció a través de una publicación del diario electrónico El Mostrador, donde el arquitecto Fernando Guarello explicó que tras ser adjudicado el proyecto la empresa lo sacó del proyecto.

“La licitación en cuestión data del año 2016, rotulada 819-4LR16, MOP D.S. 108. El 21 de septiembre de 2017 fue adjudicado el contrato por casi 24 mil millones de pesos. Al día siguiente a mi me sacan del contrato, se quedaron con mi proyecto, no me pagaron nada, no me compensaron», relató Guarello al El Mostrador.