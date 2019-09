Ex Intendente Pablo Valenzuela:

MARIO VERGARA

El ex Intendente de Tarapacá, Pablo Valenzuela Huanca (DC), se refirió a la inquietud que ha generado en la ciudad, el eventual despido de trabajadores del Barrio Industrial y de galpones difundido por algunos medios de comunicaciones de la ciudad.

En primer lugar, precisó que no es primera vez que surgen rumores de ese tipo, provenientes, tal vez, de sectores interesados en generar inquietud en la comunidad.

Dejo en claro que la Zona Franca de Iquique (ZOFRI), es nuestro motor y palanca de desarrollo regional. “Lo que uno esperaría, como parte de esta región, es que ojala tuviéramos varias palancas de desarrollo, pero sería bueno ir diversificando nuestra matriz económica, que ojala no nos haga depender solamente de la gran minería del cobre o del yodo o de la ZOFRI, sino que en realidad tuviéramos varias alternativas que nos permitieran generar puestos de trabajo, dar estabilidad a la región y mayor pero económico, pero indudablemente que cuando uno ve el futuro económico de esta región todavía se asocia a nuestra zona franca de Iquique y no hay que desconocer la gran cantidad de empleos y no hay que dejar de reconocer la gran cantidad de empleos que proporciona”.,

-¿Estaría de acuerdo usted, en que factores externos tendrían que ver con lo que pasa en nuestro sistema franco?

-Pero sin lugar a dudas todo esto nos habla del proceso de globalización que hoy en día estamos viviendo a nivel mundial donde las barreras arancelarias están disminuyendo a nivel internacional y zonas de excepción como la zona franca indudablemente se están viendo en jaque respecto de esta política económica internacional que hoy día está primando a través de los tratados de libre comercio, a través de las vinculaciones que se establecen con los países y cómo de cierta forma pierde competitividad la ZOFRI.

-¿Y frente a eso que piensa usted del asunto?

-Que, más allá de las diferencias que puedan existir entre la izquierda, el centro y la derecha, hoy día todos somos Iquique. Hoy día todos somos Tarapacá y esa herramienta de trabajo, ese polo de desarrollo no lo podemos perder, por el contrario tenemos que defenderlo, como diría en buen chileno, con dientes y muelas porque si no lamentablemente se vería afectado uno de los pilares fundamentales de la economía regional.

-Pero, a esto habría que sumarle el contexto nacional ¿o tal vez el proyecto de las 40 horas semanales?

-También está esa posibilidad porque se habla que eventuales que despidos pueden tener relación con lo internacional, también pueda tener relación con lo que se está analizando respecto de las 40 horas semanal. Creo que hoy día el empresariado está preocupado porque al final de cuentas se verá afectado el bolsillo de ellos, pero indudablemente acá hay que ver la perspectiva de que mientras mejores condiciones laborales tenemos indudablemente que la productividad debería concientizarse para que fuera aumentando.

-¿Entonces, cuál sería el remedio para superar los miedos?

-Creo que los empresarios de la zona franca, más que alarmarse con la situación internacional y nacional, debieran buscar solución que no hablen de situaciones de despidos ni de reducir costos para seguir ganando más, sino que al final de cuentas que se hable de la justa ganancia, el interés se involucra siempre a la visión de los trabajadores.

-El auge económico de nuestra ciudad está muy ligado a la zona franca…

-Indudablemente pero hay que considerarlo mirando a la zona franca histórica , pero como ya hemos visto, el tema de competitividad del sistema franco hoy día se ve cuestionado y eso alarma a algunos empresarios que ha puesto sus esperanzas en la gestión del sistema. Pero también les debe preocupar el tema de las reformas laborales que tienden a favorecer al trabajador, tienen que ser consideradas dentro de esta nueva visión. Frente a todo eso, debe primar el interés colectivo de la región y sobre todo el bienestar de la gente que trabaja en zona franca, pero también el bienestar que significa esta palanca de desarrollo.

¿Y si hay despidos?

-Es obvio que se afecta el corazón de Iquique, se afecta al quehacer de la familia. Pero la idea es no precarizar trabajos, ni los sueldos ni las condiciones laborales sino que por el contrario, que sea una zona de justicia social en Iquique, en la región en su conjunto como una real palanca de desarrollo. Cuando uno revisa con detalle los sueldos, uno observa que no son tan grandes sueldos, como las ganancias que tiene el rubro para el empresario. Por lo pronto crucemos los dedos para que no se concreten los despidos y no sea más que un rumor.