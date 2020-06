Desperfecto en el sistema de enfriamiento del generador eléctrico tiene a los pobladores sin energía desde la noche del jueves. El gobierno regional negó la solicitud del alcalde de Colchane Javier García, de alimentar la comuna con el proyecto eléctrico Huara-Colchane, tras advertir la crisis energética que se venía.

Literalmente cayó la noche encima a los pobladores de Colchane, ya que desde el jueves 11 de junio el generador que alimenta al pueblo tuvo un desperfecto en su sistema de enfriamiento, impidiendo dar el suministro eléctrico a siete localidades de la comuna y tiene a los pobladores sin esta energía.

El generador fue instalado el año 2016 y pertenece a la empresa Eliqsa, a la cual se contactó para que envíen un equipo técnico para su pronta reparación, desconociéndose cuando volverá a estar operativo, lo que tiene a los pobladores desesperados, aumentando la sensación de aislamiento al no poder ver o escuchar noticias y evitar la descomposición de alimentos.

La comuna de Colchane es la única de la región que no cuenta con suministro eléctrico las 24 horas, esperando durante años que finalice el proyecto de electrificación Huara-Colchane. El troncal de este proyecto se encuentra alimentado hasta la localidad de Pisiga Carpa, abarcado la mayoría de las localidades de la comuna, sin embargo, el Gobierno Regional ha negado el vamos.

CRISIS ENERGÉTICA

El alcalde de Colchane Javier García advirtió que la comuna estaba a las puertas de una crisis energética en marzo del 2020. Ocasión en que solicitó dar el suministro eléctrico a las edificaciones públicas y privadas, de la comuna, que cuenten con la certificación T1 de la Superintendencia de Electricidad y Combustible.

Durante el día solo edificios públicos como la posta el municipio, el liceo son alimentados por un generador ubicado en el centro médico, desde la 18:00 horas las localidades se abastecen por el generador del pueblo hasta las 23:00 horas

El consumo de energía aumentó, desde marzo a la fecha, debido a la migración desde otras comunas a Colchane para evitar el contagio del covid-19, a consecuencia de ello se produjo un mayor gasto en petróleo y desgaste de los generadores por horas de uso. El generador de la posta se ha reparado tres veces desde marzo y el desperfecto en el del pueblo, demuestra que la comuna requiere ser alimentada por el proyecto de electrificación Huara-Colchane.

FALTA DE VOLUNTAD

El Consejo Regional acogió por unanimidad la solicitud de electrificación del alcalde García, pero fue rechazado por el equipo técnico del Gobierno Regional argumentando motivos técnicos y políticos aduciendo que no se vería bien solo electrificar los edificios de servicios públicos como el liceo, la posta, el Complejo Fronterizo y la municipalidad que cuentan con T1. Sin embargo, García reclama falta de voluntad política, “El tema se vio dos veces en el Core, la primera vez no hubo reparos y la segunda se adujeron causas técnicas que argumentarían en un informe que aún no llega. Hoy los pobladores de Colchane no tienen energía solo por falta de voluntad política porque la energía está”.

La crisis de la pandemia ha mermado las arcas municipales, solo el primer trimestre dejó de percibir 15 millones de pesos en patentes, permisos y otras entradas. También con recursos propios ha costeado la crisis sanitaria recibiendo del Servicio de Salud casi 6 millones, los que no alcanzan para cubrir la demanda, que suma 16 contagiados y un fallecido. Esto hace imposible costear la reparación de los generadores o la adquisición de equipos nuevos, cuyo valor bordea los 40 millones de pesos, “es necesario que las autoridades se pongan la mano en el corazón y dejen de castigar a Colchane refugiándose en tecnicismos. La gente merece, como todos los pobladores de Tarapacá, un suministro de energía las 24 horas”, dijo el alcalde.

Un uso fundamental de la energía eléctrica es la calefacción, en invierno la temperatura promedia los 15 grados bajo cero durante la noche. La falta de electricidad puede ser un factor importante en el aumento de enfermedades respiratorias con consecuencias fatales debido al brote de Covid-19 que se hizo presente en Colchane, argumentó García.