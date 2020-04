Desde las 6 de la mañana caravanas de bolivianos siguen llegando a la localidad fronteriza de Colchane con la esperanza de poder ingresar a su país, cuya frontera el gobierno de Bolivia decretó el cierre para evitar el ingreso de la pandemia del Corona virus.

Rider Hidalgo, originario de Cochabamba viajó a Chile para trabajar de temporero en la Región de O’Higgins, desesperado por estar lejos de su familia y cada vez con menos dinero, decidió este jueves tomar un bus a Iquique. Para llegar a Colchane tomo transportes clandestinos, marchó a pie.

“Yo sé cómo está mi gente en la frontera, pero allá estaba peor, ya me había gastado mis fondos y sin trabajo, no me quedó más que venirme para aquí. Ya he pasado una noche en el altiplano en un pueblo cercano, el frío ha estado tremendo. Yo solo quiero regresar a mi país”, dijo Rider.

Severo Colque, de la Paz, también emprendió su viaje el jueves hacia Colchane con destino a Bolivia, trabajaba en el sector frutícola desde hace un mes y trabajó solo unas semanas. Desmiente totalmente que pertenezca a un partido político y que quiere destabilizar al gobierno de su país rompiendo la cuarentena impuesta por este, “Estaba arrendado una pieza, pero el dinero se agota y qué iba a hacer, entiendo cuando las autoridades chilenas dicen que si tenemos residencia nos tendríamos que quedar, pero con qué dinero pago el alojamiento, la comida y le envío a mi familia”

El Éxodo Boliviano hacia Colchane ya suma las 700 personas, los que continúan llegando constantemente atravesando los 160 kilómetros que separan la comuna de Huara y atravesando la Cordillera de los Andes. Esto a pesar de los oficios y gestiones realizadas por el alcalde de Colchane de que se restrinja el tránsito de personas que no son o no tengan vínculos con la comuna de Colchane.

“Colchane es una comuna pobre con recursos escasos para su población. Para atender la crisis humanitaria los recursos son de los funcionarios municipales y míos, por suerte hemos estado recibiendo ayuda solidaria de personas de la comunidad y organizaciones de residentes bolivianos en Iquique. Sobre el apoyo y gestiones realizadas por el gobierno regional o el general Paiva, conocemos sus declaraciones por la prensa, pero no han enviado ningún oficio, no se han comunicado conmigo, ni devuelto mis llamados telefónicos”, declaró el alcalde de Colchane, Javier García.