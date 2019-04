Hasta mañana jueves estará en la explanada del Gimnasio Techado Municipal el simulador sísmico de la ONEMI, donde los hospicianos podrán experimentar la sensación de vivir uno de los 7 grandes terremotos que han afectado al país.

El Alcalde Patricio Ferreira, junto al Director Regional de Onemi Álvaro Hormazábal, estuvieron presentes durante la mañana de la primera jornada de instalación de este móvil, pudiendo compartir con los vecinos la experiencia subirse al simulador y así al azar estar presentes en el terremoto de San Antonio, ocurrido el 3 de marzo de 1985 con magnitud de 7.9 e intensidad sísmica de 10 a 11 grados; Punitaqui, ocurrido el 14 de octubre de 1997, con magnitud 7.1 e intensidad de 8 grados); Huara, ocurrido el 13 de junio de 2005, de 7.8 grados e intensidad de 8 a 9; Tocopilla, ocurrido el 14 de noviembre de 2007, 7.7 de magnitud e intensidad de 8 grados; Cauquenes, ocurrido el 27 de febrero de 2010, 8.8 de magnitud e intensidad de 9 grados; Iquique, ocurrido el 1 de abril de 2014, de 8.2 e intensidad de 8 grados y finalmente, Illapel, ocurrido el 16 de septiembre de 2015, con magnitud 8.4 e intensidad de 8 grados.

La máxima autoridad de Alto Hospicio, explicó que con este simulador móvil “se busca crear conciencia sísmica en la comunidad y que puedan vivir qué se siente en un fuerte terremoto. El 1 de abril tuvimos un gran terremoto que afectó nuestra zona, causando daño material y psicológico, muchos vecinos aún recuerdan cómo vivieron ese terremoto y el cómo a muchos no los pilló preparados. Este simulador permite recrear el movimiento de los grandes terremotos de Chile, permitiendo que las personas tomen conciencia de la magnitud de éstos y a la vez entiendan que se debe tener un plan familiar para actuar en ese momento, al igual que contar con un kit de emergencia. Esto nos permite concientizar a los vecinos sobre el tema”, precisó el Alcalde Patricio Ferreira.

Por su parte, el Director Regional de Onemi Álvaro Hormazábal, agradeció al Alcalde el permitir la instalación del Simulador Sísmico en la comuna, el cuál es único en Sudamérica.

“Este Simulador Móvil fue donado por Japón y permite recrear los 7 terremotos más fuertes que afectaron al país, exceptuando el de Valdivia ya que no existen datos exactos que nos permiten ingresarlo al sistema. Muchos hospicianos no han vivido un terremoto, ya sea porque el 1 de abril del 2014 no estaban en la región o el 2005 aún no vivían acá, por eso esto les permite saber cuál es la intensidad del terremoto y el qué hacer cuando comiencen a sentir este fuerte movimiento”, dijo Hormazábal.

Quienes quieran tener esta experiencia pueden hacerlo de este jueves de 10 a 13.30 horas y de 15 a 17.30 horas.

Cabe destacar que este camión, fue donado a la ONEMI por la Sociedad para la Promoción de la Diplomacia Japonesa y el programa APC de Asistencia para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana de la Embajada de Japón en Chile.