Serviu Tarapacá buscará alternativas de solución

A pocos días de cumplirse fatal para que hicieran abandono del lugar que están ocupando, las familias de las tomas del sector Laguna Verde recibieron una luz de esperanza. Fue el propio director regional del Serviu, Juan Manuel Torres, quien les informó sobre el retraso al desalojo que se había acordado semanas atrás.

La autoridad indicó que el procedimiento de desalojo, dictada por la Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales de Tarapacá y el SERVIU que estaba fijado para este lunes 15, no se hará efectivo hasta asegurar soluciones para los pobladores de los 125 sitios del campamento Laguna Verde.

Si bien comentó que los apoyos de traslados y soluciones habitacionales se darán a las familias hábiles que cumplan con los requisitos, recalcó que las personas que se encuentran en situación irregular en Chile no podrán recibir ayuda directa del Gobierno.

“Queremos ser claros, de los 125 sitios ocupados irregularmente estamos trabajando para entregar el mayor número de soluciones posibles, A las familias hábiles se les apoyara con los gastos transitorios para el traslado, quienes no cuenten con requisitos para postular les apoyaremos con el traslado al lugar que estimen conveniente. Hay que ser claros y no se puede dar falsa esperanza a quienes no están con situación de residencia regularizada en Chile, por cuanto a dichas familias no se les considera con apoyo alguno”.

Según los antecedentes recopilados en el último levantamiento de información realizado por la Unidad de Campamentos de Serviu Tarapacá, se identificaron 124 núcleos familiares.