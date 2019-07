Versión especial durante invierno

Talleres de confección de pompones, hilado torcido y telar a 2 y 4 estacas, fueron la sensación durante la versión textil del Mercado Campesino del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) Tarapacá y que participó como invitado en la última versión del Boulevard Vacaciones de invierno que organizó la Municipalidad de Iquique.

Una versión distinta a las tradicionales del Mercado Campesino programó INDAP para julio, cuando el invierno es propicio para mostrar el destacado trabajo de las mujeres que trabajan la artesanía textil aymara. Es así como cada año, existe una versión íntegramente compuesta por maestras textileras que provienen de las comunas de Camiña, Huara, Pozo Almonte y Colchane y que en esta oportunidad recibió la invitación a sumarse al Boulevard, instancia que organiza la municipalidad y donde congrega a más de un centenar de emprendedores.







Ruanas bufandas, ponchos, guantes, gorros y otras delicadas prendas confeccionadas con lana de auquénido llamaron la atención de los asistentes que circulaban por la plaza Prat, donde se instaló el Boulevard.

TALLERES

Sin embargo, lo que más llamó atención y congregó participación fueron los talleres de hilado, torcido, confección de pompones y telar, que impartieron las maestras artesanas, iniciativa donde el público participó de manera gratuita, para aprender o al menos acercarse a este milenario oficio que la mayoría de las tejedoras aprende de su familia, en un valioso proceso de legado patrimonial.

Así lo manifestó la profesora de inglés, Valeska Yáñez González, quien expresó que “esta técnica ancestral es de un enriquecimiento cultural enorme. Que ellas estén acá traspasando todo este conocimiento, que se den las instancias para que ellas bajen desde el interior y nos transmitan todo esto es genial para las generaciones que vienen y también para nosotros”.

Asimismo, Fabiola Savalli Muñoz, expresó que “me llama mucho la atención la calidad del trabajo, que uno sin conocerlo en verdad, puede parecerle caro, pero viendo cómo se confecciona una prenda y todos los procesos que conlleva, se logra entender el valor que tiene cada tejido. Es bonito que las artesanas se den el tiempo para enseñar a las nuevas generaciones”.

Nancy Mamani impartió el taller de telar, que fue sin duda el que más interesados congregó. La artesana recordó que aprendió a tejer a los 5 años y que lo aprendió de su familia. Hoy sigue traspasando el arte de este oficio a nuevas generaciones.

Para Iván Cerda Fuentelzar, director regional (s) de INDAP Tarapacá, esta fue una “gran oportunidad para que nuestras artesanas textiles puedan acercar sus productos al público de Iquique y turistas. Con ello, promovemos circuitos cortos de comercialización y generar identidad local de los productos Del Tamarugal de forma permanente”.

En esta versión textil del Mercado Campesino participaron artesanas de varias agrupaciones, como son: Aymar Sawuri, Kumire, Achauta, Cooperativa Camiña, Inti sol y Aymar Warmi, además de tejedoras independientes, todas quienes expresaron su satisfacción por participar en esta versión.

Aurora Gutiérrez Mamani, del taller Inti Sol, de Pozo Almonte, expresó sentirse “muy agradecida por la invitación a esta feria ya que es una gran oportunidad de venta para nosotras. Es por ello que me gustaría que hubiera más versiones textiles del Mercado Campesino y no fuera solamente una vez al año y que fuera por más días, porque en la feria nos fue bastante bien, sobre todo el viernes, cuando llegó gente que no cuestionaba el valor de las prendas, sino que estaba dispuesta a pagar el precio establecido”.

El Mercado Campesino forma parte de los lineamientos de INDAP, que potencian, -entre otros aspectos- los Circuitos Cortos de Comercialización, es decir, que procuran ser un punto de venta sin intermediarios, para que el público conozca de primera mano el origen del producto que está comprando. Se realizan cada mes y la próxima versión que será tradicional con fruticultores y horticultores está programada para este viernes 27 y sábado 27 de julio de 11 a 18 horas en la explanada Zofriautos, del principal recinto comercial de Tarapacá.