Política se enmarca dentro de política institucional que busca recuperar aquellas construcciones que no son utilizadas por las familias beneficiadas.

“Miro al techo y doy gracias a Dios porque me dio una casa, descanso tan bien y duermo tan feliz. Es una emoción muy grande porque yo no tenía eso, no sabía lo que era vivir en nuestra propia casa y ahora si lo sé”. La vida le cambió a la señora Alicia Quispe y su familia, beneficiarios del condominio social Vista Alegre. Para que esta emoción se repita en miles de familias y no se de un mal uso a las viviendas sociales, el MINVU lanzó el pasado mes de mayo el programa ‘Te Caché’.

En el marco de esta política del Ministerio de Vivienda, en lo que va del 2019, SERVIU ha realizado 730 fiscalizaciones a viviendas sociales entregadas en el último año en la región, esto para comprobar que se está haciendo un buen uso de las mismas.

El Seremi de Vivienda, Mauricio Hidalgo, comentó que las fiscalizaciones se enmarcan dentro del trabajo habitual de Serviu. “Estamos conscientes que las viviendas sociales buscan responder a la necesidad de un hogar de miles de familias chilenas, más aún en nuestra región que tiene cerca de un 14% de déficit habitacional, es por esto que generamos una herramienta que nos permitirá detectar casos de mal uso de estas construcciones, que están deshabitadas quitándole la oportunidad a otras personas o son arrendadas pese a su prohibición temporal”, dijo.







Se trata del Plan Nacional de Fiscalización “Te Caché”, que invita a los vecinos a entregar información sobre estos casos, para así iniciar un proceso de recuperación, y posteriormente, ser destinadas a familias con subsidio que buscan un nuevo hogar.

El director de Serviu Tarapacá, José Tello Flores, informó que “a la plataforma nacional del programa ‘Te Caché’, han ingresado 21 denuncias dirigidas a la región, las que son fiscalizadas por nuestro equipo de profesionales. Las viviendas sociales son para que las familias las utilicen, detrás de esto hay un esfuerzo gigante del Estado, de las familias y de los dirigentes para que los proyectos habitacionales se construyan y lo que queremos es que cuando se entreguen esas viviendas sean usadas correctamente por las familias”.

En la región de Tarapacá, entre 2014 y 2018 se realizaron 66 denuncias por el mal uso de viviendas sociales y se recuperaron 14 propiedades que eran mal utilizadas por los beneficiarios asignados con un subsidio de vivienda.

¿Cómo se puede denunciar?

Tanto un ciudadano como una autoridad (comités, municipalidades, Serviu) pueden hacer una denuncia en la plataforma www.minvu.cl, donde podrán entregar documentos, fotos o videos para evidenciar el caso. La denuncia no es anónima, pero si confidencial.

Una vez realizado esto, el Serviu inicia la recopilación de documentos sobre el caso. Luego, se realizarán visitas inspectivas a la vivienda en cuestión. Una vez que se determine la existencia de una infracción se enviarán los antecedentes para iniciar un proceso administrativo de exclusión y/o un proceso judicial para poder recuperar el subsidio.