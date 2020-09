-¿Qué razones lo llevaron a renunciar al cargo de coordinador regional de SENAMA situación que ha desatado una serie de sospechas sobre presiones para apartarlo del puesto?

-Son variadas las razones de mi renuncia a contar del uno de septiembre tras un constante proceso reflexivo de acumulación de motivos in situ por los cuales renunciar; los abusos a los derechos humanos, el maltrato a los adultos mayores, las precarias condiciones en que viven los adultos mayores, la despreocupación generalizada del todo el espectro de la sociedad regional, la existencia de políticas públicas sociales que son un mero saludo a la bandera o de simple maquillaje social que no van al fondo del problema, sino que creen que con inventar un programa de distracción para los adultos mayores, el problema está resuelto.



-Usted ha señalado que en la Región de Tarapacá son más de 50.000 los adultos mayores. ¿Qué tan dejado de lado están esos hombres y mujeres? Si ni siquiera contamos con un Establecimiento de larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) para poder atender a los adultos mayores que son abandonados en la calle todos los días. La mayoría de este sector de la población cuenta con pensiones o jubilaciones paupérrimas, indignas de la vejez. Cuando viven en condiciones deplorables no tenemos un centro diurno, no tenemos un centro referencial para adultos mayores, cuando no tenemos apoyo real, legal ni jurídico para defendernos de las arbitrariedades de la sociedad y de la propia familia, incluso.



-¿Entonces si los adultos mayores no son prioridad de la agenda regional qué se debe hacer?

-Somos como los invitados de piedra. Los Programas del SENAMA , deben tener una profunda reingeniería y transformación total, para realmente incidir en los cambios que se necesitan; ideas que fueron planteadas a las autoridades nacionales y que no fueron escuchadas.



-¿Pero en lo personal cómo le ha afectado todo lo que está ocurriendo y que la opinión pública no conocía? -Es que no acepto abusos y maltratos, directos e indirectos hacia mi persona, por manifestar nuestra disconformidad con el procedimiento y entrega de las cajas de alimentos; de la no entrega del Fondo Nacional para Proyectos Autogestionados a los Clubes de Adultos Mayores de la Región. En tiempos de Pandemia debemos trabajar de Lunes a Lunes con nuestros adultos mayores. Los adultos mayores no se mueren de Lunes a Viernes y de ahí nos vamos para la casa. Falta una cultura verdadera de amor solidario de parte de los funcionarios estatales, en especial de quienes trabajan en el área social , con los adultos mayores.



-¿Entonces eso ha incidido en su retiro del cargo de coordinador regional de SENAMA?

– Es que por esta y otras razones fui conminado a presentar mi renuncia al cargo, decisión pensada y reflexionada con anterioridad y que se unió y me motivó a presentarla.



-¿Específicamente, qué le dijeron sus superiores, cómo le explicaron, cómo lo conminaron a dejar el cargo ?

-Que no calzaba con el perfil que ellos querían. Pero yo no estoy dispuesto a utilizar a los adultos mayores para motivaciones personales porque la causa del adulto mayor es superior a todos; no hay condición política, ni social para discriminarlos.



-¿Qué otras situaciones están ocurriendo al interior del Servicio del Adulto Mayor?

-Hay muchas razones más pero las haré presente por las vías legales y formales cuando corresponda.



-Es extraño lo ocurrido, ante la excelente labor que se encontraba realizando, poniendo en la mesa de discusión el problema de los adultos mayores, evidenciando ante la comunidad regional sus pesares y dolores.

-Pero, hay gente que no piensa así y se despierta la envidia por la tarea que se está haciendo, incluso sin el apoyo de nadie. Piensan que uno se está haciendo campaña; pero no, lejos de esa motivación , lo único que me motivó fueron las vivencias de carencias que estaba viendo y que había que al menos hacer algo.



-¿Que proyectos quedan inconclusos con la presentación de su renuncia?

-Muchos proyectos, como la ampliación de la Casa del Encuentro del Adulto Mayor que sacada a puro punch, la construcción y habilitación de un Establecimiento de Larga Estadía en Pozo Almonte para albergar a los adultos mayores más vulnerables y que más sufren cuando postulan a un cupo y tienen que irse a otras regiones desarraigándolos de sus raíces.



-¿Y para las comunas de Iquique y Alto Hospicio qué queda pendiente?

-La construcción de dos grandes Centros Diurnos, para ofrecer una estadía transitoria, con talleres, educación y alimentación para los adultos mayores más necesitados.



-Pero usted habló muchas veces de otros proyectos para potenciar el SENAMA y atender bien a los adultos mayores.

-Claro, como la necesidad de un equipo de abogados que puedan patrocinar la defensa de casos de adultos mayores ante Tribunales y no quedar en la indefensión absoluta, como ocurre ahora.



¿Y en educación qué queda pendiente con su partida?

-La creación y puesta en práctica la Universidad para el Adulto Mayor, para que se capaciten de manera más completa nuestros dirigentes y se puedan plantar con mayores argumentos y conocimiento ante las autoridades para que no sean pasados a llevar o les cuenten cuentos.