Un análisis del momento social que se vive a lo largo del país desde hace casi 80 días, la forma en que repercute en nuestra ciudad y un adelanto de las diferentes actividades que tienen programadas para este 2020, hizo Marco Calcagno Zuleta, presidente de la Asociación Gremial de Pequeños Industriales y Artesanos de Iquique. En la oportunidad el timonel gremial, explicó desde su visión las diferentes aristas que propiciaron el estallido social del 18 de octubre pasado.

SOLICITUDES SOCIALES

Consultado respecto de la realidad social de nuestro país, el análisis del timonel de AGPIA radica en que actualmente “tenemos un sinfín de situaciones adversas desde el punto de vista de la salud, la educación, de tantos factores sociales que hoy día se ven en esta revuelta como pilares fundamentales. Creo que en esto nuestros parlamentarios y nuestro gobierno han tomado cartas en el asunto de poder generar una nueva Constitución para poder en definitiva sopesar este tipo de cosas. Desde nuestro análisis vemos que son demasiadas las demandas puestas en esta revolución social que se armó, que tiene que ver con una revolución en el mundo, además, no solamente chilena.

A la vez creemos que existen una gran cantidad de solicitudes y el Ejecutivo no va a poder dar abasto a todas. No hay que olvidar que hay dentro de esta explosión social un bien jurídico protegido importante que es la vida, hay muchos muertos, gente mutilada”, sostuvo. Junto a lo anterior, el gremialista explica que las para que se pueda llegar a darle solución a las actuales demandas de la ciudadanía “creemos que en estos momentos debe aparecer un vínculo que en definitiva pueda traspasar este tipo de necesidades a soluciones en concreto.

Eso no ha pasado, en la actualidad la gente, la sociedad en si está aburrida de la clase política y no le cree a esta institucionalidad, eso lo encuentro muy lamentable, porque si bien es cierto, bien o mal lo estén haciendo, nuestras autoridades fueron elegidas a través de un proceso democrático. Tratar de enlodar esto no es el camino”, indicó Calcagno.

Por otro lado, Calcagno apunta que uno de los errores que se ha cometido durante esta crisis social es canalizar las demandas a través de un líder que se pare frente al Ejecutivo y los parlamentarios y entregarle el petitorio de la ciudadanía. “Hemos fallado en tener hoy día algún líder que venga y nos diga yo voy a tomar la situación actual y se la voy a plantear al Presidente, a la cámara de diputados y al senado o a las distintas entidades que tienen que velar por satisfacer estas necesidades públicas que está objetivamente no resueltas.

La gente tiene complicaciones de salud, de acceso a la educación. La gente no se siente segura en sus casas, la gente está viviendo un momento súper complicado que hace que esto explote. Por lo demás dentro de nuestro análisis gremial, económico, que tiene que ver con Pyme, nosotros no veníamos de una economía óptima, en el cual pudiéramos decir que vino esta crisis y vamos a tener que ajustarnos. Veníamos ya de una debacle económica, se produce esta crisis y hoy día el análisis objetivo es que un existe un 40 por ciento de desempleo en el país. Son cifras que las vamos a maquillar con este verano, que esperemos a todas luces que sea bueno”, esgrimió.

En cuanto a las actividades y desarrollo de estos 51 años de vida que tiene la entidad gremial, el timonel de AGPIA, señaló que la puesta en marcha durante este año, tras 11 años de gestiones, del parque industrial El Boro, el quinto hasta la fecha, el cual viene a consolidar el sueño de todo empresario que es contar con su propio galpón. “El sueño de cada familia hoy día es tener su casa, el sueño de cada empresario es tener su propio galpón y los gastos que genera comprarse un metro cuadrado en la región.

Esa situación lo vio el mítico Ramón Pérez en su tiempo cuando creo el primer parque en Sotomayor y hoy día estamos ad portas de poder generar nuestro quinto parque que tendrá 38 galpones y vamos a dar vida a una parte de El Boro que también está alicaída transformándonos nuevamente en vecinos de la comuna de Alto Hospicio.

En ese sentido hemos tenido una excelente cercanía con el ministerio de Bienes Nacionales, la cual con el tiempo hemos acercado nuestras posiciones que fueron en un minuto muy distantes, en once años, hemos estado con varios gobiernos a través de este parque. Hoy día logramos a través de la seremi de Bienes nacionales un parque más concreto”, concluyó.