El año pasado se registraron 29 accidentes de tránsito, sin ningún fallecido, la mayoría lesionados leves y el 50% de ellos tuvo como principal causa de siniestro la imprudencia del conductor. Por lo mismo, las autoridades llaman a estar atentos a las condiciones del tránsito y sobre todo utilizar el cinturón de seguridad y la silla de retención infantil.

TEXTO

Durante todo este fin de semana y el día previo a la Fiesta de la Virgen del Carmen el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones incrementará su Fiscalización y campañas de prevención sobre seguridad vial enmarcado en la iniciativa del Gobierno Regional #TiranaSegura.

Este viernes a través de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito y su Programa Nacional de Fiscalización, inició entregando información mano a mano a los conductores en diversos puntos de la región junto a Carabineros y Senda.

Las fiscalizaciones se están centrando en los accesos Iquique – Alto Hospicio, Pozo Almonte – La Tirana, Pica – La Tirana y Huara – Iquique.

El pasado viernes el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones se trasladó a los diferentes paraderos autorizados por el Municipio de Iquique y Alto Hospicio para tomar pasajeros que se dirigen al pueblo de la Tirana y así verificar que se utilice correctamente los espacios, los usuarios tengan un lugar seguro y apto para tomar locomoción y colaborar con el flujo vial de la ciudad.

SILLA

En la ruta 16 y el segundo acceso, durante la campaña, se detectó que muchos de los vehículos no llevaban a sus niños en silla de retención infantil, conductores y pasajeros no utilizaban sus cinturones de seguridad. Por lo mismo, el Seremi de Transportes Carlos Navarrete indicó que «Podemos hacer mil campañas, pero necesitamos la ayuda de los conductores y pasajeros para que usen el cinturón, cualquiera sea la circunstancia o trayecto; estén atentos a las condiciones del tránsito; respeten la velocidad, no ingieran alcohol si van a conducir y dado el alto flujo vehicular de esta fecha, que respeten la distancia entre vehículos”.

Según cifras de la Conaset y Carabineros, de los 29 siniestros registrados el año pasado, donde no se registraron fallecidos, el 50% de los accidentes de tránsito, fue por imprudencia del conductor, mientras que la segunda causa de lesiones fue el alcohol en la conducción (33%).

El Teniente Coronel de Carabineros Pablo Lastra, entregó también sus recomendaciones a las personas y familias que se trasladen este fin de semana y feriado religioso «Planifiquen su viaje, organícense bien, verifiquen las condiciones mecánicas y de seguridad de su vehículo y principalmente utilicen la silla de retención infantil para sus hijos».

Las fiscalizaciones y campañas continuarán durante todo este fin de semana y días previos a la Tirana y se espera lograr más de 1000 controles durante este periodo.

PERMISOS

741 permisos para el traslado de pasajeros hacia el pueblo de la Tirana se entregaron durante esta semana en la oficina de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones. El último día para solicitar el permiso es este lunes 15 de julio en Padre Hurtado 2140.