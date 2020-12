Mañana lunes la región pasará a fase 3, lo que significa un aumento en la movilidad de las personas, por lo mismo, autoridades indicaron que se aumentarán los controles y fiscalizaciones en calles y carreteras, así como también las campañas preventivas para evitar siniestros viales, especialmente durante las celebraciones de fin de año.

Un llamado a ser responsables y siempre estar atentos al conducir, fue parte del mensaje que entregó el Gobernador (s) de Iquique y Seremi de Transportes de Tarapacá, junto Inspectores de Fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Senda, Servicio Médico Legal y Carabineros, quienes indicaron que se redoblarán los servicios y controles durante los días de fiestas de fin de año, especialmente considerando que durante los próximos días aumentará el flujo de personas en las calles de la región por el cambio de fase.

Las autoridades llamaron al sentido común de las personas, “estamos pasando a una fase 3 y esto no quiere decir que, por tener mayores libertades, tendremos menores obligaciones, todo lo contrario, estamos en una etapa en que lo que más debemos hacer es cuidarnos. Tener un accidente como el registrado este jueves, donde 11 vehículos se vieron involucrados y en el que afortunadamente -dios nos acompañó- y no se registraron fallecidos, podría haber tenido un terrible final y habría significado una recarga al sistema hospitalario”. Recalcó el Gobernador de Iquique (s) Carlos Navarrete Cortés. Quien además recordó que existe un horario en el que se restringe la circulación de vehículos de carga mayor, el que corresponde de 07:00 a 09:00 am de bajada y de 19:00 a 21:00 de subida.

“Hemos registrado muchos siniestros viales, hemos visto vehículos chocando con postes, mucho exceso de velocidad, inclusive con toque de queda, personas conduciendo con ingesta de alcohol o drogas y por lo mismo queremos desplegar una serie de fiscalizaciones como Ministerio de Transportes junto a Senda y Carabineros, para seguir previniendo e incentivando a conducir con responsabilidad”, agregó Navarrete.

SENDA

Por su parte, el Director regional de SENDA Tarapacá, Claudio Jiménez, dijo que “nos acercamos a un nuevo de fin de año y el llamado es a mantener una actitud preventiva, no puede haber siempre en cada esquina una autoridad fiscalizadora, carabineros, ambulancia de SENDA o un fiscalizador de Transportes, lo importante es que cada uno tome conciencia y las medidas de autocuidado. Estamos aún en una fase de pandemia, por lo tanto, el cuidado sanitario también es importante. Si la persona va a consumir algún tipo de alcohol, esperamos no tome una segunda mala decisión de conducir un vehículo, y para asegurar que aquello no ocurra, vamos a estar en las calles intensificando las fiscalizaciones. Cuidémonos entre todos, celebremos en familia, sin la necesidad de salir de nuestros hogares”.

CARABINEROS

En tanto, el Teniente Coronel Andrés Arenas, Prefecto de Carabineros indicó que “Nosotros somos los llamados a cuidarnos, a tener el control de la conducción y a respetar al otro. Como Carabineros trabajaremos conjuntamente con la Seremi de Transportes y Senda para además de fiscalizar también prevenir, porque la finalidad no es sólo hacer un control, es también realizar acciones de prevención que eviten tener fallecidos o lesionados graves durante estas festividades y que estas no se transformen en un mal recuerdo”.

En la actividad participó además el Director del Servicio Médico Legal, Marcelo Lazcano quien reforzó el mensaje llamando a los ciudadanos a respetar las indicaciones sanitarias y de seguridad “No beban si van a conducir, respeten los aforos, no se distraigan, no chateen mientras conducen o caminan, respeten las distintas señaléticas del tránsito para evitar consecuencias fatales este fin de año, y así terminarlo de la mejor manera a pesar de la pandemia que estamos viviendo”.

Las autoridades indicaron que la campaña preventiva, enmarcada en el trabajo de la Comisión Regional de Seguridad de Tránsito, CORESET se extenderá también en redes sociales de todas las instituciones y organismos involucrados.

PRINCIPALES CAUSAS DE LOS SINIESTROS FATALES EN LA ÚLTIMA DÉCADA

En los últimos diez años, han fallecidos 4.558 personas a causa de la velocidad imprudente y pérdida de control del vehículo, lo que corresponde al 28% del total de fallecidos. La segunda causa de fallecidos en el tránsito es la imprudencia del conductor (24%), seguido por la imprudencia del peatón (23%) y el alcohol en conducción (10%).

Si bien, la velocidad es la principal causa de fallecidos, solamente un 9% de los siniestros se debe al exceso de velocidad. Eso demuestra que el exceso de velocidad actúa como un factor agravante en todos los accidentes de tránsito, dado que aumenta sus consecuencias, llegando a ser, generalmente, fatales.