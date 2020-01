La iniciativa, parte de la Agenda ProPyme Mujer, entrega una ayuda de $250 mil a emprendedoras que han visto afectada su actividad económica, producto de la contingencia nacional.

El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, junto a Sernameg y el Ministerio de Economía, lanzó la Agenda ProPyme Mujer, entre cuyas medidas se encuentra el Fondo “Levántate Mujer”. Esta iniciativa entrega una ayuda de $250 mil a 600 emprendedoras a nivel nacional, quienes han sido víctimas de saqueos, quema y destrucción de puntos de venta, debiendo cerrar sus unidades de negocio, debido a la contingencia por la que atraviesa nuestro país.

En la Región de Tarapacá, postularon 200 mujeres a este beneficio, siendo 30 las seleccionadas de las provincias de Iquique y del Tamarugal. El comité evaluador estuvo compuesto por la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Milca Pardo; la directora (s) de Sernameg, Noelia Garrido; y la delegada nacional de Fundación Prodemu en Tarapacá, Karoll Carvajal.

Al respecto, el Intendente Miguel Ángel Quezada dijo que “estamos entregando una gran oportunidad a este grupo de mujeres tarapaqueñas que vieron afectados sus negocios. Hoy ellas cuentan con un apoyo importante que viene a alivianar sus bolsillos en este momento difícil y, por qué no, fortalecer sus emprendimientos. El Presidente Piñera nos ha pedido que apoyemos a nuestros emprendedores y esta es una muestra concreta de aquello”.

En el mismo sentido, Karoll Carvajal comentó que “para nosotros como Fundación Prodemu, es un orgullo haber sido parte integral de este proceso, donde aunamos esfuerzos junto a los ministerios de la Mujer y Equidad de Género, Economía y Sernameg, para apoyar a las mujeres del país y especialmente a las tarapaqueñas. Somos una fundación que trabaja fuertemente por el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, funcionando como una red para la autonomía, que año a año forma e informa a más de 60.000 mujeres a nivel nacional y nuestra sede regional recibió más de 200 postulaciones presenciales”.

Beneficiarias

Ana Gutiérrez tiene una peluquería en el sector de la Plaza Condell y aseguró que su emprendimiento, y el de las cinco personas que trabajan con ella, se ha visto perjudicado económica y emocionalmente. Por este motivo, agradeció el apoyo entregado a través de este fondo, señalando que “tengo que reconocer que no creía en estas oportunidades para las mujeres, pero estoy agradecida, muy contenta y me llegué a emocionar cuando me llamaron para decirme que había sido seleccionada. A las emprendedoras tarapaqueñas les digo que hay esperanza, que tenemos que luchar y que estas instituciones sí funcionan. Si nos unimos como mujeres, con el apoyo de entidades como Prodemu y la ayuda del Gobierno, podemos tener más logros y salir adelante”.

En tanto, Graciela Concha, quien es transportista escolar, valoró haber sido beneficiada, subrayando que “es una nueva oportunidad, una nueva esperanza de levantarnos, porque estábamos muy mal. En octubre, noviembre y diciembre los niños no fueron a la escuela, por ende, nosotros no recibimos ningún tipo de remuneración durante esos meses. Por eso, agradezco a los organismos que nos entregan esta ayuda, porque aquí estoy saliendo adelante gracias a ellos”.