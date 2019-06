El actual Concejal y Presidente Regional del Partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Lima Montero, aborda este tema.

En octubre del 2020 se realizarán las elecciones municipales y de gobernadores regionales en todo el país. Cuando aún falta un casi un año y medio hay aspiraciones. Los partidos políticos ya trabajan en llegar a la alcaldía, al concejo municipal o a la gobernación regional que, por primera vez, será por elección popular.

También hay muchas personas que piensan que ha llegado el momento de jugársela con su postulación, para terminar con los mismos de siempre.

Los expertos dicen que los candidatos fijos son los mismos alcaldes que hoy están ocupando el sillón y uno que otro concejal. Para gobernador regional, esta nueva figura que ya no será de la exclusiva confianza del Presidente, sino de quienes vayan a las urnas. También hay interesados de los partidos y de independientes.

-Ya hay movimientos respecto a las elecciones municipales y de gobernadores. ¿En qué está la UDI de Tarapacá?

–Estamos trabajando hace bastante tiempo en este importante tema, porque los sondeos realizados nos dejan en buen pie en la base poblacional, que es donde está nuestro fuerte. Por lo tanto, estamos trabajando en la región en conjunto con las directivas comunales para buscar las y los mejores líderes dentro del partido que nos representarán en las diferentes opciones a los cargos públicos.

-Es importante una mirada más de fondo respecto a estas elecciones que se ven lejos, pero es poco en la dinámica política. ¿Nos puede dar esta ‘mirada’?

–Nuestra mirada está lejos de los intereses políticos por todos conocidos. La mayoría de los políticos quieren llegar a ocupar posiciones con un interés personal. Lo hemos visto muchas veces con los que prometen y no cumplen. En la UDI ese personalismo no existe, hablo de ese interés personal que la gente aborrece y que busca llegar usando estos puestos políticos a mejores posiciones económicas o para hacerse la plataforma para ocupar un eventual sillón en el Congreso. Pensamos que el 2020 marcará un antes y un después en la manera de elegir, puesto que en los últimos 25 años los propios políticos han hecho todo lo posible para desvirtuar la vocación de servicio real que se debe tener. Nuestros candidatos tienen esa vocación que permitirá que el país cambie para todos y no para unos pocos.

-Seguramente en su partido hay facciones, lo que es natural. Se sabe que Ud. no es del sector o no le tiene simpatía la senadora ni tampoco el actual intendente, entonces ¿Cómo logrará un consenso a la hora de elegir a los candidatos?

–Puede que así sea. Si le pregunta a ellos, seguramente, dirán que no es así. Yo los respeto como corresponde, como en todo partido, existen diferencias. Sin embargo, democráticamente tendremos que dirimir en forma interna, en base a las reglas claras que señalan nuestros estatutos y tendrán que respetarse. Déjeme decirle que mi presidencia en el partido junto a los dirigentes regionales tiene un amplio apoyo de la militancia y así quedó demostrado en las elecciones internas. Le digo más, en el último tiempo recorriendo las poblaciones y la Provincia del Tamarugal ha ido aumentando ese aprecio, lo que es muy bueno para nuestros objetivos. Postulé y democráticamente gané teniendo como meta la unidad y volver a las calles, para volver a ser la UDI Popular de antaño y que la méritocracia prime por sobre la ‘dedocracia’.

-A propósito del Gobernador Regional, se rumorea que el candidato de la UDI es el actual Intendente Miguel Ángel Quezada y que contaría con el apoyo de la senadora Ebensperger. ¿Qué sabe Ud.?

–Lo mismo que saben todos. Lo que no significa que él sea el candidato fijo. Puede ser el candidato de la senadora, pero no tiene por qué ser el de todos los militantes de la UDI en Tarapacá. Es legítimo que tenga aspiraciones, pero dentro del partido existen y tenemos más opciones. Para aclararle un poco su consulta, hoy existe un posible candidato que puede ser él, no me consta, pero si aparece uno o dos militantes más con derecho a la misma opción, tenemos que dirimir en votación interna por las bases, quién nos representará en las primarias de Chile Vamos, porque los partidos del conglomerado con seguridad levantarán candidaturas.

-Sus palabras reflejan un abismo entre usted y ellos…

–No tanto como abismo. Es parte de la democracia que en los partidos haya diferencias, pero se superan; en mi caso, siempre espero primen los fundamentos de peso y no los sentimientos por ser más o menos amigos de éste o aquel. Yo espero y los militantes también que se respeten a cabalidad los Principios de la UDI, como también sus Estatutos; mi misión como presidente regional es mantener la unidad, espero exterminar el egoísmo y el sectarismo que en algún momento se pueda producir. La Unidad (con mayúscula), es la única fórmula que nos llevará al triunfo en los próximos desafíos políticos.

-En la UDI Tarapacá ¿quiénes son hoy los candidatos a Alcalde, Concejales y Gobernador Provincial?

–Como dije anteriormente, esto tendrá que decidirlo el partido en sus instancias correspondientes, hoy nadie ha expresado oficialmente su deseo de ser candidato (a), pero sí existen nombres que podrían representarnos en las futuras elecciones; en el caso mío y perdone que lo diga, hay un sector de la militancia que me pide que postule a Gobernador Regional o a Alcalde, cosa que no descarto y lo estoy evaluando; pero también tenemos nombres que día a día se van potenciando políticamente como Claudia Yáñez, actual concejal; Miguel Ángel Quezada, Intendente de Tarapacá; Ana María Tiemann y Fernando Chiffelle, actuales seremi; Eledier Avendaño y Luis Bustamante exconcejales; Gabriel Carmona y Lidia López, dirigentes comunales. En el Tamarugal a José Bartolo, alcalde de Huara; Roberto Masoliver, Patricio Vargas, Alex Carlo y Osvaldo Chandía, actuales concejales. Como también nuevos rostros que se interesen por una representación popular. Trataremos de llevar a los mejores representantes del partido con méritos en el contexto social y político, para que tengan una muy buena gestión como servidores públicos.

-¿Qué cree Ud. que pasará con Chile Vamos en las próximas elecciones?

–Hasta ahora Chile Vamos está funcionando como lo conocemos, es decir, como coalición que agrupa a cuatro partidos de centroderecha y derecha; claro que ahora surge un nuevo factor, el reciente creado partido “Republicano”, que lidera J.A. Kast. En todo caso, soy muy optimista, pienso que por el gran trabajo que venimos haciendo en poblaciones y con las fuerzas vivas, debería irnos bastante bien y quedar muy bien posesionados políticamente.

Finalmente, ¿Cómo Presidente Regional, cuál es su gran anhelo?

–En política, la mayoría juega con la mezquindad, el egoísmo y el personalismo, yo lucho y sueño que eso se erradique de la política; el pensar diferente izquierda, centro o derecha son visiones distintas y legítimas para crecer como país, pero no frenar las ideas, más aún, si son un aporte. La unidad conlleva a trabajar transversalmente por el beneficio de la comuna, región y país. Creo que en política y en el servicio público se debe ser constructivo y no destructivo; menos discusiones y más soluciones, así gana Chile.