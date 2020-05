José De Gregorio en “Visión de Líderes” de Itaú:

El decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, José De Gregorio, afirmó que las autoridades han actuado en la dirección correcta, pero que es necesario hacer más frente a la crisis sanitaria, ya que no se sabe cuánto durarán esta pandemia ni sus consecuencias.

El destacado economista y ex Presidente del Banco Central participó ayer en una nueva edición del programa en vivo “Visión de Líderes” de Itaú, el cual se transmite a través del canal de YouTube Itaú Chile. Ahí explicó que el gran problema es que el país no puede hibernar tres meses, porque las personas no están preparadas para no comer ni las empresas para no vender. Añadió que tampoco se sabe si serán tres meses o más, o cuánto costará recuperar los daños que se produzcan en la economía.

Hacia el futuro, De Gregorio anticipó una recuperación lenta. “Puede ser que no sea una forma de “V”, sino que de “U”, porque es más difícil manejar la crisis cuando también hay que cuidar vidas”, indicó.

El Decano de la FEN de la Universidad de Chile manifestó que por ahora no le preocupa la inflación ni una rebaja en la clasificación de riesgo de Chile, porque “un país capaz de endeudarse y de hacer un programa fiscal activo, es un país que tiene la capacidad de hacer lo que hay que hacer hoy, que es gastar”.

En este sentido, recordó que Chile es el segundo país con menos deuda de la OCDE y en caso de alcanzar un déficit cercano a 10%, será una situación excepcional debida a la crisis, lo que no le parece dramático. “Un déficit fiscal es una señal de aporte, pero debemos ser capaces de revertirlo cuando sane la enfermedad”, puntualizó.

De Gregorio destacó que el sector financiero es fuerte, está bien regulado, bien capitalizado y preparado para enfrentar un golpe fuerte, pero que ello dependerá del impacto que tenga la crisis en el sector real.

