Presidente del Core, Rubén Berríos frente a rebaja presupuestaria:

El presidente del Consejo Regional, Rubén Berríos manifestó su preocupación por la rebaja presupuestaria, anunciada el viernes por el ministerio de Hacienda, que disminuye para este año 2020 el presupuesto regional.

Berríos señaló que el argumento para la rebaja es “la mala ejecución presupuestaria” del Gobierno Regional, señal que ya adelantó, a principios de julio de este año, en una entrevista a diarios Longinos de Iquique, Alto Hospicio y El Tamarugal.

“En el Diario El Longino lo denunciamos en la primera semana de julio, que con la ejecución presupuesto de mayo, estábamos entre la cuarta ejecución más mala del país. Al mes de junio, considerando el total, tenemos la peor ejecución con un 23 por ciento”, precisó el presidente del Core de Tarapacá.

Para Rubén Berrios “lo más preocupante que nuestra región, es la más afectada con esta rebaja. Con una decisión centralista nuevamente e indolente, se castiga a las regiones. 6 mil 685 millones de pesos es la rebaja, es decir casi 7 mil millones menos del prepuesto del presente año”.

Además, Berríos recordó que la región ya tiene una baja cifra de asignación del FNDR: “Es más grave todavía, considerando que nuestra región de Tarapacá tiene el segundo FNDR más bajo del país, sin embargo recibimos la según da mayor rebaja presupuestaria del país. Una dicotomía enorme”.

“Aparentemente no fuimos escuchados. Y, hoy nos llega el castigo. Para ser justo, además de depender del Intendente y equipo técnico, hay factores externos y deberían haberse considerados, como la pandemia. Estamos ingresando al cuarto mes en cuarentana y no nos pueden evaluar por eso. Hay que tomar en cuenta que están funcionando los servicios de carácter esencial. No podemos ser medidos con la misma vara. Es obvio que Tarapacá, con tres comunas en cuarentena, no puede tener el mismo grado de avance que otra región. Eso lo considero injusto”.

REUNIONES

El presidente del Corre recordó que hace meses viajó a reuniones de la Dirección de Presupuesto, donde defendió la asignación de los recursos para año 2021.

“Me siento engañado por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, estuvimos compartiendo con ellos en dos ocasiones. Jamás en esa conversación nos dejaron entrever o nos adelantaron, yo diría que nos engañaron, no nos mencionaron esa rebaja presupuestaria que se venía para este año 2020”.

Rubén Berríos destacó que gracias a los recursos del presupuesto, se han combatido las dificultades económicas de la región durante la época de pandemia.

“Siempre la pelea fue por el presupuesto 2021, que ya nos habían anunciado una disminución de 10% a 30%. Hoy día sin preguntarle a nadie, nos rebajan esta cantidad enorme; son 7 mil millones de pesos menos para la región de Tarapacá. ¿De dónde salieron los elementos de protección personal para la primera línea de la salud? Todos los elementos salieron de esos recursos del FDNR. También la mayor cantidad de inversión para el apoyo a la micro y mediana empresa para la región. Me refiero a recursos a Fosis, Sercotec, Corfo, que salieron de este FNDR”.