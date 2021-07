Lenta constitución de mesas y vocales que no llegaron

Las Primarias Presidenciales de ayer siguieron la tónica de las últimas cuatro votaciones con lentitud en la constitución de las mesas receptoras de sufragio por la falta de los vocales designados. Pese a ello el proceso se cumplió dentro de lo esperado, es decir con baja asistencia de electores y sin incidentes.

Para estas Primarias Presidenciales se dispusieron 37 colegios como locales de votación, custodiados por Fuerzas Armadas y Carabineros, con un total de 270 mesas de sufragio.

En la provincia del Tamarugal, además de la demora en llegar los vocales a cumplir su deber se presentaron inconvenientes por la falta de energía eléctrica en los colegios sedes. La situación se normalizó cerca del mediodía, no obstante en la comuna de Colchane faltó por constituirse 4 de las seis mesas de votación, con lo cual Tarapacá llegó al 98,51 % por ciento de mesas constituidas en este proceso eleccionario.

QUEJAS

Si bien se presumía que sería un proceso lento, por la asistencia de pocos sufragistas debido a que fue un fin de semana largo y el voto sigue siendo voluntario, hubo muchos ciudadanos que decidieron responder al llamado cívico y ejercer su derecho a voto. Claro que se encontraron con la desagradable sorpresa que les habían cambiado de lugar de votación.

Dicha situación que algunos se lo tomaron con calma y le restaron dramatismo, no tuvo el mismo efecto para el Diputado Ramón Galleguillos, quien criticó duramente al Servel por la decisión de trasladar electores de un local de votación a otro que está demasiado lejos de sus lugar de residencia.

“Cambiaron a mucha gente de sus locales de votación, es una crítica al Servel con altura de miras, Pero sí se enojan, se enojan no más. Yo vivo en el norte de la ciudad, para El Boro y tengo que venir a sufragar al extremo sur de la ciudad, yo no tengo problema, porque tengo movilidad, pero qué pasa con las personas que no tienen movilidad. Por ejemplo no tengan quien los traslade, tengan problemas físicos para desplazarse, qué pasa con ellos no vienen a votar, Yo no sé cuál es la política del Servel de sacarlos de sus lugares cercanos. Ojalá entiendan, como Parlamento propusimos que los locales de votación sean cerca de sus lugares de residencia. Espero que esto lo arreglen”, manifestó el legislador a través de un video difundido en sus redes sociales.