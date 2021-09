En una emotiva ceremonia usuarios del programa de tratamiento vespertino del Hospital de Día del Adulto recibieron sus altas terapéuticas, tras finalizar un exitoso proceso de recuperación.

En la oportunidad, se reconoció el esfuerzo de los beneficiarios del programa de tratamiento Hospital de Día vespertino perteneciente al Hospital Regional, el cual mantiene convenio técnico y financiero con SENDA Tarapacá, que permite el acceso a 33 personas mensuales, con un monto anual de 115 millones de pesos.

El director regional de SENDA Tarapacá, Claudio Jiménez, junto con destacar a los recién egresados por su compromiso y perseverancia, reconoció al programa de tratamiento por ser pionero en psiquiatría comunitaria en la región.

Jiménez añadió “quiero destacar el gran trabajo que realiza todo el equipo del programa, y felicitar el gran esfuerzo de sus usuarios, los que se encuentran en tratamiento y a quienes hoy egresan, porque para cambiar hay que ser valientes y perseverantes, ponerse en las manos de personas que los quieran ayudar tiene un valor muy importante. SENDA se compromete acompañar a las personas con problemas de consumo en todo su proceso de recuperación”.

Por su parte, Mónica Rabuco, resaltó el esfuerzo y perseverancia de los egresados para culminar la etapa, “nuestro sentir está invadido por la admiración, ya que sabemos la lucha de todos, pese a las dificultades ocasionadas por la pandemia, donde se extendieron los procesos, hoy lograron egresar del programa vespertino, y eso siempre va a ser digno de admirar, gracias por la confianza, el cariño y compromiso, los esperamos a todos en los encuentros de egresados”, puntualizó.

En tanto, uno de los egresados, Marcelo de 43 años, comentó “esto no ha sido nada fácil, fue muy difícil, pero con la ayuda de Dios, la del equipo, y gran parte de nuestra perseverancia pudimos salir adelante, he conocido personas muy lindas en este lugar que nos han dado tanto cariño, ojalá muchas personas como nosotros puedan seguir luchando por vivir, me siento muy emocionado, mi vida era muy diferente antes de conocer este lugar, me siento pleno, vivo. Estoy feliz porque recuperé a mi hijo, a mi familia, hoy me siento muy agradecido”.