Como una forma de brindar seguridad a empleados e instalaciones usuarios y sindicato de Zofri valoraron que la administración del sistema franco mantenga suspendidas sus operaciones.

“Estamos de acuerdo de que el ZOFRI no abrirá hoy sábado (ayer). No podemos arriesgar con la seguridad de los trabajadores y las instalaciones. Hoy las personas están más preocupadas en abastecer la comida de casa que muchos no salieron toda la semana”, indicó Marcos Tsai presidente de Asociación de Usuarios Chinos de Zofri, Aiexpo.

Por su parte, el presidente sindicato 2 de trabajadores de Mall Zofri, Angel Álvarez destacó la seguridad de las medidas.

“Aunque tanto para usuarios y trabajadores sea un mes de pérdidas, lo más importante y como siempre y en repetidas ocasiones lo hemos dicho, la seguridad de los trabajadores es primordial, cuidando además nuestra fuente de trabajo”, señaló Álvarez.

También el empresario Isaa Jaafar apoyó la idea de la administración de mantener cerrado el sistema por restos días que vive el país.

“A mí me parece bien cerrar y prevenir hecho delictuales, además de proteger al personal y luego nuestras inversiones. Agradezco la medida en bien de las personas y luego las instalaciones. Tenemos que cuidar algo que nos sirve a todos”, dijo Jaafar.