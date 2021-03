La gente opina

Está instalada en la conversación diaria, el asunto del tercer retiro del 10% de los fondos Afp. En todas partes de la ciudad se discute sobre la conveniencia o no de efectuar un nuevo retiro de fondos previsionales. Lo anterior por la necesidad de enfrentar la crisis económica, por la falta de trabajo y por la tardanza del gobierno de lanzar un paquete de ayuda más consistente.

Mario Vergara

Fotos: Daniel Troncoso

Angélica Chacana: «Cuando una familia se encuentra ante una crisis económica tan brutal como la que estamos viviendo, no tiene que recurrir a sus ahorros. Eso porque la necesidad es ahora y no en el futuro. Entonces cada cual tiene que tomar la decisión, total los fondos pertenecen a los ahorrantes.

Angélica Chacana

Raúl Delgado: «Vamos, vamos no mas, no queda otra solución, porque si no hay trabajo ¿de qué viviremos? Si no llegan salvavidas y solamente tenemos los ahorros. Mejor usarlos ahora, antes que muera. Yo tengo derecho a disponer de mi fondo previsional, nadie tiene el derecho de venir prohibirme usar parte de ellos en esta emergencia. Ningún poder del Estado puede disponer de mis fondos. Los quiero ahora y ya».

Raúl Delgado

Luis Pacheco: «Estoy de acuerdo con el tercer retiro. Nadie me ha mandado una remesa para mantener mi hogar. No tengo a quien acudir, solamente tengo mis ahorros para el día que jubile, si es que llego vivo a ese día. Ya, suelten mis lucas, voy por el tercer retiro»-

Luis Pacheco

Lorenzo Tito Bernal: «Cabros retiren sus platas ahora antes que las Afp de las devoren. Y un dato importante, anoten los nombres de los políticos que se oponen al retiro, porque vienen elecciones y les pasaremos la cuenta».

Alfredo Cardemil: «Nadie tiene el derecho de disponer de mis fondos previsionales. Hace cuarenta años que vienen ganando con nuestros ahorros. Si ellos pierden en las inversiones que hacen, nosotros pagamos las pérdidas ¿dónde la viste? Yo estoy por el tercer retiro y punto».

Isidro Guacucano Marambio: «Yo creo que son muy poco los que no cobrarán el tercer retiro. En momentos de tanta necesidad, mucha, pero mucha gente se verá obligada a retirar plata de las Afp. A estas alturas de la vida, cada cual sabrá qué hacer. Yo apruebo lo que decidan las personas».

Isidro Guacucano

Esteban Luis San Martín: «Es complicado opinar del fondo de retiro, porque hay que ponerse en los zapatos de los demás para comprender su decisión. Si lo retiran es porque tienen necesidad y punto. Si lo retiran es porque tienen necesidad y punto. Si lo retiran es porque tienen necesidad y punto. Si lo retiran es porque tienen necesidad y punto”, reitera.

Esteban San Martín

Arturo Olea: «Los fondos de las Afp tienen dueños. Son todos los ahorrantes. Ningún gobierno ni tribunal se puede atribuir el derecho de disponer de esa plata. La gente la necesita ahora, yo la necesito ahora y la voy a retirar, aunque se oponga el señor presidente».

Sergio Humberto: «Estoy completamente de acuerdo con el tercer retiro de los fondos. La gente necesita alimentarse ahora y no en el futuro. No tienen por qué prohibir retirar el diez por ciento de los ahorros. ¿Acaso se han preocupado cuanto nos han descontado las pérdidas de nuestros fondos por las malas inversiones que han hecho las Afp?”.