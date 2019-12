Fiestas de Año Nuevo 2020

Fiesta Mágica a BordeMaR en Chiringuito Cavancha; Gavina Sens, junto a The Roof y The Row, son las cuatro fiestas programadas en la ciudad que buscan posicionarse como el “mega evento” del nuevo año.

Cuatro alternativas diferentes tendrán para elegir las personas que quieran recibir este 2020 bailando al ritmo de los mejores Dj’s en escena en nuestra ciudad. Varios ambientes –full, VIP y Ultra VIP-, barras abiertas toda la noche, más de seis horas de música de manera ininterrumpida y la mejor vista de la ciudad son algunos de los conceptos que Fiesta Mágica a BordeMar; Gavina Sens; The Roof y The Row ofrecen para aquellos que aún no definen qué hacer una vez terminada la cena y el brindis de Año Nuevo.

Así que si quieres celebrar a lo grande el comienzo de un nuevo ciclo a continuación te dejamos con algunas de las opciones en Iquique.

BORDEMAR

Desde las 23 horas y hasta las 6 de la mañana, Chiringuito Cavancha ofrece una noche mágica frente a la playa más hermosa de Chile. BordeMar es una propuesta que podrán disfrutar solamente 400 personas -200 tickets de preventa y 200 para la puerta-. En el lugar habrá zonas de mesas y lounge, así como también entremeses, tapaditos y consomé durante la noche.

La música estará a cargo de Andrés Suau, Camilo Gil y Will Rivera, melómanos que prometen hacer bailar a los presentes durante toda la noche. La pista ultra bailable estará a cargo de Andrés Suau –Subterráneo/ El Túnel-, quien traerá a la memoria emotiva todos los sonidos de los 80’s y 90’s Gold. Para alegrar al público, el Dj promete todo el Funky y el Blackmusic.

Por el lado de la casa, Will Rivera promete su repertorio más selecto, el cual es conocido por todos los clientes que asisten al Chiringuito. En tanto Camilo Gil -Lolita Jones / Jungla- es un Dj que tiene una gran trayectoria en nuestro país. Sus sets musicales son conocidos por ser un largo viaje a través de la historia de la música, fusionando sonidos manchesterianos de la década de los 90’s y el House clásico.

Para más información acerca de la disponibilidad de entradas y valores, pueden visitar el Fan Page de Chiringuito Cavancha en Facebook.

GAVINA

En el hotel Gavina Sens te invitan a vivir una experiencia exclusiva, en lo que ellos denominan como uno de los mejores lugares de la ciudad a orillas del mar. Prometen dos ambientes –Ultrabailable y Electrónica- y bar abierto premium durante toda la noche.

El line up del sector ultrabailabe estará a cargo del Dj antofagastino Rodo –Club Ovo/Kamikaze Antofagasta- y del rancagüino, Samuel Villa –Aruba Salamanca/Decibel-, quienes pincharán la mejor música toda la noche. Por su parte, para oídos más selecto, en el sector electrónico, la mezcla estará a cargo de los Dj’s Leo Astorga –Blvckbox/Sonno- y el infaltable Cristóbal Córdoba –Club Ramírez/The Row-. La animación correrá por cuenta de Carlos Labbé. Puntos de venta de entradas son el Hotel Gavina y staff autorizado.

THE ROOF

Porque el inicio de una nueva década se lo merece, vuelve la fiesta de Año Nuevo catalogada como uno de los mejores eventos masivos de nuestro país realizados en la ciudad de Iquique. En The Roof, fiesta que este año se hará en Bajo Molle, además de la música y el show, destacan los 120 metros de barra que tienen contemplada para este año y los stages –sectores de baile- ubicados en el full, Vip y ultra Vip.

Dentro de las novedades para este año está la opción de llegar un uno de los dos buses de acercamiento hasta la puerta de la fiesta disponible para los asistentes. El propósito principal es la seguridad de los asistentes y es por eso que la organización te invita a colgar las llaves. Las dos máquinas disponibles saldrán con una frecuencia de media hora, desde avenida Héroes de la Concepción con avenida Arturo Prat –costanera-.

THE ROW

Finalmente la gente de The Row espera repetir el éxito de este año y para ello se tomarán el sector de Hostería Cavancha en lo que denominaron la fiesta “más prendida” de Iquique. En este evento también encontramos ambientes ultrabailable y electrónico –full-. En el sector Vip sonarán los mejores hits old school, mientras que el momento de chill estará en la zona de la terraza lounge.

El sonido en vivo lo pondrá La Waikike, en tanto Sonny Alfaro será el encargado de animar la noche y mantener bailando a los asistentes. Los melómanos de la jornada serán los Dj’s locales Diezgo, junto a la experimental Somacchia. Josefina Díaz, Amalia Balbontín y Dr. F completan el line up del evento.