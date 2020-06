Vecinos y vecinas de la comuna destacan funcionamiento del CEAR, Centro Exclusivo de Atenciones Respiratorias, que habilitó el municipio en el sector de La Tortuga para atender las afecciones de índole respiratorio, en un solo lugar, con el objetivo de tener una atención más expedita para los usuarios de la ciudad.

“Es una excelente iniciativa que está implementando el alcalde Patricio Ferreira a través de la Red de Atención Primaria, para beneficio de la comunidad, ya que ahora las personas con alguna afección respiratoria recibirán un servicio oportuno, y a la vez los casos de enfermos por coronavirus, podrán ser detectados de forma oportuna”, aseveró Elisa Acosta presidenta del Consejo Consultivo de Salud del Centro de Salud Familiar, CESFAM, Pedro Pulgar.

Asimismo, indicó que los vecinos inscritos en los centros de salud, con problemas respiratorios, en el curso de la semana han sido pesquisados sobre el COVID-19, en el nuevo recinto de atención sanitario.

Dijo que han recibidos llamadas telefónicas de los profesionales de la salud del CEAR, que las han orientado en temas del autocuidado y como prevenir contagios de la enfermedad respiratoria que está afectando a la comuna y el país.

Por otra parte, Daniel Flores, Primer Director del Consejo Consultivo de Salud del CESFAM Pedro Pulgar, sostuvo que la habilitación del CEAR es una excelente iniciativa del jefe comunal que permite gestionar de manera rápida la atención de síntomas respiratorios a las personas adultas mayores vulnerables, por sobre todo.

Además que se evitará el contacto de pacientes con otras patologías y así se evitará que el contagio del coronavirus no siga creciendo en la comuna.

Ignorancia del coronavirus

También, el dirigente Flores, advirtió en la ignorancia de algunas personas que no entienden la gravedad de la situación de emergencia por el COVID-19 que está viviendo todo el país. Muchos no saben o no quieren entender que el solo hecho de exponerse y no respetar las medidas sanitarias indicadas por las autoridades responsables, pueden causar la muerte de ellos o la de sus familiares.

En el mismo sentido, se refirió Elisa Acosta, quien replicó lo dicho por su colaborador, en que no basta que las autoridades políticas y sanitarias impongan restricciones a desplazamiento de las personas y lugares para atender a los contagiados. Se requiere más responsabilidad y compromiso social de algunos individuos con los que viven a su alrededor. Si ellos más se enferman, más rápido colapsarán los centros de salud, exigiendo de sobremanera los esfuerzos de los profesionales de la salud, que han estado trabajando sin descansar desde que irrumpió la pandemia.

Consejo Consultivo

En lo que corresponde a la labor que le compete al Consejo Consultivo de Salud, ambos dirigentes explicaron que respetando la cuarentena, se está trabajando en diversos sectores haciendo enlaces telefónicos y redes sociales con la comunidad para informar y coordinar las mejores acciones para atender la pandemia, que es la preocupación del momento.

Por último, además de destacar la gestión de la primera autoridad comunal en priorizar sus políticas públicas en beneficio de la salud de la población, los directivos enviaron un sentido agradecimiento a todo el personal de la Red de Salud Primaria por su abnegado sacrificio en proteger la vida de la comunidad.

Enfatizaron que como entidad continuarán contribuyendo con la salud y calidad de vida de la población. Ante la pandemia, están organizados y unidos, voluntariamente disponibles para participar en cualquier actividad de prevención.

Ubicación CEAR

El centro de salud ubicado en el CESFAM La Tortuga, calle Santa Rosa 3355, que atiende de 08:00 a 16:45 horas, cuenta con 10 camas, con la posibilidad de aumentar su capacidad. Está atendido por médicos, kinesiólogos, enfermeras, TENS y administrativos; además de serenos, personal de aseo y conductores.