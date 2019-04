El poblador José López quien vive en la casa 397 de calle oficina salitrera Delaware, en la comuna de Alto Hospicio, dijo que el problema de los socavones aparecieron el 2006 y al pasar los años la situación se ha acentuado con el agrietamiento de los muros.

“Las autoridades nos entregaron certificado de inhabitabilidad de que la vivienda debe ser abandonada por los moradores. No podemos salir ya que los arriendo son muy caros, están entre 300 y 350 mil pesos y aún no tenemos subsidio de arriendo”, aseguró.

Estamos muy nerviosos, agregó, ya que en los muros, cada día, se hacen más evidentes las grietas. Las puertas están descuadradas y los temblores no tiene atemorizados a todos “Nos dicen que se están haciendo las gestiones para tener un subsidio de arriendo, pero ha pasado tanto tiempo que uno ya no cree en nadie”, aseveró.

Parecida es la situación de Lorena Farías, propietaria de la casa de pasaje Ebenezer 2241, que tiene el problema de los socavones que irrumpieron en su living y antejardín dejando inhabitable su vivienda hace ya 2 años y tres meses. “Hasta ahora las autoridades no han hecho nada, en un comienzo me dieron el subsidio de arriendo y luego me lo suspendieron. Pasaron 7 meses y tuve que pagar con mis propios recursos un arriendo. En marzo me lo dieron de nuevo, pero con un monto más reducido”, explicó.

El culpable de este problema, precisó, es Aguas del Altiplano ya que hubo roturas de conexión de las cañerías ya que se inundó la casa. Fue un trabajo mal hecho y eso provocó que se hiciera un tremendo agujero en el piso.

Por su parte, la presidenta de la Junta Vecinal, “Emprendedores del Desierto”, Yubiza Cabezas subrayó que en la población viven 262 familia, como unas 1.200 personas y que el surgimiento de los socavones aparecieron hace más de 8 años.

“Nosotros pedimos a las autoridades que se desarmen las casa en mal estado y que le den los subsidios de arriendo a los vecinos afectados. Asimismo, creemos que con el trabajo conjunto de las autoridades de la región y Aguas del Altiplano se pueden agilizar los trámites y resolver el crecimiento de más socavones”, finalizó.

Además, Isabel Novoa, presidenta de la junta vecinal “Despertar El Boro” argumentó que en el sector hay 62 familias afectadas de un total de 150 familias que componen su población.

“Sabemos que el terreno es salino pero aquí se observan trabajos mal hechos que han provocado que se filtre el agua y esto cause los socavones. El SERVIU con Agua del Altiplano tiene que resolver este problema. Ellos dicen que están atendiendo el tema, pero mientras no tengamos respuesta positiva seguiremos reclamando por vivir en un lugar seguro. El municipio nos ha apoyado y siempre están viniendo a ver en que condiciones se encuentran las familias afectadas”, afirmó.