Pese a implementación del Plan Colchane siguen llegando extranjeros

Nuevamente el anhelo de llegar a un lugar donde puedan encontrar mejores condiciones de vida se ve truncado para una familia de migrantes venezolanos. Un hombre de 51 años, que se desplazaba con su mujer e hijo de 10 años, murió a poco de cruzar la frontera en Pisiga Carpa.

La segunda muerte de extranjeros en Colchane, en lo que va de esta semana, se registró la madrugada de ayer y la víctima fue identificada como Domingo Jesús Vivas González,

La víctima había ingresado a Chile en forma irregular y caminaba con su familia hacia Colchane.

Luis Fermentin, médico de la posta de Colchane, comentó que a las 1.30 horas, les avisa Carabineros de una persona muerta en la carretera sector Pisiga Carpa, y al concurrir verificaron que había un hombre sin signos vitales ni causa aparente de muerte.

El facultativo acotó que en conversación con la esposa del occiso, esta contó que venían caminando desde Bolivia por la carretera, junto a un hijo de 14 años, y cuando fueron iluminados por un vehículo se asustaron y comienzan a correr, “el señor cae desmayado, la mujer intenta reanimarlo pero no pudo y él fallece en ese momento. Nos dijo que espero que pasara alguien para que le ayudara, y al no acercarse nadie decidió caminar desde Pisiga Carpa hasta Carabineros para alertar de lo sucedido”.

Desde la casa edilicia también se refirieron a la situación, señalando que es el cuarto deceso que ocurre con migrantes durante este año, siendo dos las víctimas venezolanas en la presente semana. Por tal motivo formularon un llamado a las autoridades regionales y de Gobierno para tomar medidas y evitar que estos hechos -que afectan a personas que ingresan de manera irregular al país- vuelvan a ocurrir en la comuna.

DESAPARECIDO

Si bien en las calles y la plaza del poblado no se ven migrantes pernoctando, la llegada de extranjeros al país continua. Según lo relatado por migrantes, en videos que han enviado a los medios de comunicación, en las carpas habilitadas al interior de la subcomisaria fronteriza de Carabineros en Colchane se encuentran un centenar de personas en espera de concretar el trámite de autodenuncia y ser derivados a Iquique para cumplir la cuarentena preventiva.

Durante el fin de semana fue más de 100 extranjeros los que ingresaron al país de manera no regulada, por un costado del Complejo Fronterizo Integrado, estando en ese grupo Judhit Vargas, venezolana oriunda de Caracas, quien venía a Chile con su marido y su hijo. La mujer señaló que tras cruzar el límite con Bolivia debido a la multitud y la oscuridad de la noche se extravió su pareja y hasta el momento no ha sido ubicado, “he recorrido varias localidades desde la madrugada del lunes a ver si ingreso y siguió caminando, pero no lo he visto y no sé si está en Chile o lo regresaron a Bolivia”. Acotó que su destino es Santiago donde los espera el hijo mayor que posee residencia legal hace 5 años.

Otra mujer migrante, de 50 años, debió ser derivada al hospital de Iquique, al presentar síntomas de contagio Covid. Ella ingresó al país junto a seis compatriotas que hicieron el trámite de autodenuncia en la subcomisaría.

A pesar del control policial y militar en la zona cordillerana, siguen ingresando extranjeros de manera irregular.

VOCES MIGRANTES

Francisco Socorro Bello llegó el sábado a Chile, ingresando por un costado del Control Fronterizo Integrado, junto a él vinieron sus dos nietos, hijo e hija y yerna. Cuenta que demoró nueve días desde Valencia en su natal Venezuela hasta la frontera boliviana-chilena. Su travesía la hizo en bus, haciendo dedo a vehículos y caminando.

Consultado por las motivaciones para emigrar mencionó la situación económica que no quiere mejorar en su país, “no hay trabajo, emigramos al no poder hacer nada allá. Que nos devuelvan sería una injusticia, ahora como estamos no debería ser eso, porque la economía venezolana está muy deteriorada, que será de los niños. No podemos darle a escoger algo nuevo, una educación adecuada ahorita”.

“Venimos buscando apoyo, somos países hermanos, ante todo. Estamos buscando refugio, pedimos si nos pueden ayudar para avanzar. Estamos en pleno desierto y no podemos avanzar”, es la súplica de Oriana con su hijo Isaías en brazos.

“Venimos por el bienestar de ellos, la educación de ellos. Pensando como padres en su futuro, en Venezuela no se puede, como está la situación”.

Agrega que en Chile deberían apoyarles, “brindarnos apoyo así como nosotros se lo dimos a ustedes en un momento. No venimos a robar, venimos a trabajar, buscando el mejor futuro para nuestros hijos”.

Otra experiencia es la Cristián, un joven que ingresó el domingo a suelo chileno con la esposa e hijas y debió esperar más de un día para hacer su autodenuncia, porque el fin de semana no hubo atención para dicho trámite.

Cuenta que al ingresar debió dormir en una casa a dos kilómetros de Colchane y para alimentarse consiguió agua y compraron algunos alimentos.

“Si Dios quiere vamos a llegar La Cisterna, donde está mi hermano, son cinco años que no lo veo y por fin nos reencontraremos. Estamos esperando que alguien nos lleve y seguir”.

Respecto a las motivaciones que tuvo para abandonar Venezuela, enfatiza que allá no se puede estar por la delincuencia y corrupción, “faltan alimentos, falta agua y electricidad, los servicios básicos, no hay medicinas. Te pagan 3 ó 4 dólares al mes, qué te va a alcanzar eso para un mercado. Me vine con la familia con sacrificio vendiendo cosas, si me devuelven llegaremos sin nada, vendimos todos para venirme con mi familia, mi señora e hijas de 14 años la mayor y la menor de 8 años”, concluyó Cristián.