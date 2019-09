La jornada congregó a gran parte de la comunidad indígena de Tarapacá en el congreso que por sexta vez se celebra en Iquique, abordando temáticas relevantes para el desarrollo indígena regional y nacional.

La clase magistral “Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Derechos Campesinos” dictada por el abogado experto en temáticas indígenas, Bartolomé Clavero, abrió la VI edición del Congreso Internacional de Derecho Indígena 2019, instancia organizado por la Corporación de Desarrollo Indígena,CONADI, junto a una entidad educacional.

La charla estuvo enfocada en aclarar temáticas legales que maneja el experto y colaborador con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El salón principal del hotel Espacio OX, recibió a más de 350 personas llegadas de diferentes puntos de nuestra región y la macrozona norte, quienes participaron del evento intercultural.

Además de explicar la base de los derechos humanos, la realidad internacional, los cambios hacia los derechos indígenas, el doctor en derecho de la Universidad de Sevilla España, agregó que una de las principales problemáticas con las que se encuentra en derecho indígena en nuestro país, es que evolución en las dos décadas pasadas no tiene la incidencia pública esperada “el cambio marcado en Chile se ha producido en los últimos 20 años, los pueblo indígenas no tenían presencia pública a nivel de Estados, tampoco internacional. Actualmente a muchos efectos, aunque no son todos justos, los procedimientos internacionales deben contar con la presencia indígena”, expuso.

Por su parte, Eleodoro Moscoso, subdirector nacional norte de Conadi, se refirió a la convocatoria que asistió al congreso, “esto habla del gran interés que tiene la sociedad civil y eso es importante, sobre todo, vi mucha juventud quienes son los futuros líderes, son los que van a transmitir estas metodologías que van recibir de los gran panelistas. Agradezco y felicito a los funcionarios de Conadi y a la sede universitaria por la organización de este evento relevante para la región y el país”, indicó.

JÓVENES

El congreso toma fuerza a la hora de empoderar a las nuevas generaciones, resaltar la sabiduría de los académicos, de los doctores, de los abuelos y los ancestros. Graciely Choque, estudiante de Ingeniería Comercial, manifestó que “yo como mujer indígena considero que este tipo de actividades son muy importantes en conocimiento, nosotros somos el mañana para nuestros pueblos originarios y debemos luchar por eso, por nuestras tierras y tradiciones, que si no se pueden perder”.

Sobre la importancia de crear espacios de estudios y difusión, Alfonso Díaz, Vicerrector académico, resaltó que “el hecho de que esta sea la sexta versión del congreso indica la importancia del derecho indígena, es un tema que debemos seguir desarrollando hacia futuro, debemos seguir avanzado, hay temas pendientes sobre todo en los estudios y la práctica, por lo tanto, seguramente se vendrán próximas versiones”, dijo.

CONVOCATORIA

Ana Patricia Corail, perteneciente a la comunidad de Chusmiza y Usmagama, destacó la concurrencia de público en esta nueva versión del congreso “me ha sorprendido y estoy muy contenta, yo asistí a la primera versión, que se realizó en un salón de la Seremi de Educación y no éramos más de 30 personas adultas, pero en esta ocasión he visto mucha gente joven, siento que están despertando y se interesan por conocer más sobre sus derechos; algo muy importante es el cambio climático, la protección a la Pachamama y tenemos que empezar a tomar conciencia y que mejor que los jóvenes que son el futuro del territorio”, aclaró.

En contraste, la dirigente del pueblo de Sibaya, Marta Hidalgo, dijo que esta era la primera vez que asiste al congreso agregando que “vengo a aprender para reforzar nuestra identidad, para tomar conocimiento para poder defendernos ante las posibles agresiones que podamos sufrir los pueblos originarios, en las reuniones mensuales que se realizan en el pueblo de Sibaya transmitimos esta información e intentamos nutrir a la comunidad sobre lo que hemos aprendido”, concluyó.