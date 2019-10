· En el marco Día Mundial de la Salud Mental, la Ministra Cecilia Pérez junto a los padres de Katy Winter, Evanyely Zamorano y Emmanuel Pacheco, encabezó un conversatorio sobre bullying y acoso escolar con alumnas de Segundo Medio del Liceo Sara Blinder de la comuna de Santiago.

En la ocasión, la Vocera de La Moneda condenó el ataque sufrido por una estudiante universitaria, por parte de sus compañeros en el Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. “Una agresión sólo por pensar distinto, dentro de una sala de clases que es un lugar de debate de ideas y pluralidad, no lo podemos permitir como sociedad y no acepta ningún argumento. Está bueno ya que en Chile nos empecemos a respetar, a pesar de nuestras diferencias», afirmó.

Hasta el Liceo Sara Blinder de la comuna de Santiago llegó esta mañana la Vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, junto a la Directora del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, Valeria Ponti; y los padres de Katy Winter, Evanyely Zamorano y Emmanuel Pacheco, para encabezar un conversatorio con estudiantes de Segundo Medio sobre bullying escolar y prevención del suicidio. Esto, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora durante la jornada.

En la ocasión, la Ministra Pérez junto a los padres de Katy Winter –quienes son además fundadores de la Fundación Katy Summer- conversaron con más de 70 niñas entre 15 y 16 años, sobre el acoso escolar, el ciber bullying y la importancia de no ser testigos silenciosos ante estos hechos, sino que “elegir salvar vidas”.

Cabe destacar que, a nivel mundial, cada 40 segundos una persona muere producto del suicidio. En Chile, en tanto, 1.800 personas mueren al año por suicido y dos de cada diez chilenos sufre algún problema de salud mental.

En este escenario, la Vocera de Gobierno confirmó que la próxima semana el Ejecutivo enviará a la Contraloría General de la República un Decreto de Vigilancia Universal de Suicidio, el cual establece la obligación de todos los centros de salud de reportar a la autoridad sanitaria todo intento de suicidio o lesiones autoinfligidas. Esto, con el objeto de contar con un mejor



seguimiento de esos pacientes y poder tomar medidas preventivas de salud pública que eviten suicidios.

“Chile hoy día tiene un récord que nos duele, ya que nuestro país está por sobre los índices de la OCDE en materia de intentos de suicidio y de suicidio. Esto nos conmueve y nos desafía como sociedad para movilizarnos y actuar, y no conformarnos con ser testigos silencioso y cómplices de esas personas que nos rodean y se sientan profundamente desilusionadas con la vida. Porque nuestros jóvenes tienen derecho a ser felices y a vivir con esperanza”, expresó la Vocera de La Moneda.

“En materia de Gobierno estamos preocupados y ocupados en la salud mental. Por eso, a través de este Decreto de Vigilancia Universal de Suicidio podremos realizar un acompañamiento a hombres y mujeres, adultos, jóvenes y niños, que han pensado alguna vez en terminar con su vida, porque sabemos que detrás de eso lo que hay es un dolor profundo. Este va a ser un paso importante para que como país podamos abordar en forma responsable la salud mental”, explicó Cecilia Pérez.

Por su parte, el padre de Katy Winter, Emmanuel Pacheco, indicó que “en Chile perdemos una persona cada cinco horas a causa del suicidio y lastimosamente no estamos haciendo lo suficiente para asegurarnos de prevenirlo, trabajarlo y contener emocionalmente a las personas que lo están sufriendo. No bastan las oraciones, ni los pensamientos, ni las buenas vibras, si no hay acciones concretas. Si no estamos haciendo nada de verdad para poder ayudar a que estos chicos se sientan escuchados, contenidos y validados en su dolor, no vamos a poder hacer nada para salvarnos. La salud mental tiene que ser la prioridad en las acciones que hagamos hoy y todos los días”.

“La salud mental es un tema de todos. Si queremos que nuestro país crezca, necesitamos ser un país sano. Todos podemos ser un aporte. No sean testigos cómplices, hoy los invitamos nuevamente a ser testigos salvadores”, acotó la madre de la joven, Evanyely Zamorano.

Condena a agresión a estudiante de la Universidad de Chile

Por otro lado, la Ministra Cecilia Pérez condenó la agresión que sufrió la estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Chile, Polette Vega, por parte de sus compañeros, quienes intentaron expulsarla de la sala de clases.

“Condena absoluta a lo que por segunda vez sufrió esta estudiante, y que es una agresión por pensar distinto. Ese no es el Chile que queremos, la democracia nos pertenece a todos, no solo a algunos. La democracia no tiene color ni bandera política, es un valor transversal. Por lo tanto, tenemos el derecho de defender nuestras ideas desde la diversidad con pasión y con convicción, y eso no puede ser objeto de agresión”, afirmó.

En esta línea, la Vocera de La Moneda hizo un llamado “a las autoridades de la Universidad de Chile a tomar los protocolos de protección a esta joven y que no pasan por alejarla de su centro de estudios, pasan por el respeto. Una agresión sólo por pensar distinto, dentro de una



sala de clases que es un lugar de debate de ideas y pluralidad, no lo podemos permitir como sociedad y no acepta ningún argumento. Está bueno ya que en Chile nos empecemos a respetar, a pesar de nuestras diferencias».